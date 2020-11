Am Samstag liefen vier Männer, alle um die 20 Jahre alt, gegen 23 Uhr zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Dabei warfen sie Fahrräder um, einen Gegenstand flog gegen ein Auto und einer der vier sprang auf eine Motorhaube. Es entstand ein Schaden von 1500 Euro. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei, die die Männer in einer Straßenbahn festnahm. Ein 24-Jähriger war stark alkoholisiert, eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt. Auch seine drei Begleiter wurden nach Hause geschickt. Alle vier müssen mit Anzeigen rechnen.