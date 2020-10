Ein 19-jähriger betrunkener Mann hat am Donnerstag einen mit Leergut befüllten Einkaufswagen auf der Rheinstraße absichtlich umgestoßen, sodass die gesamte Fahrbahn mit Glasscherben übersät war. Auf seinem Weg über die Markt- in Richtung Hardtstraße trat der Randalierer an mindestens einem Auto den Außenspiegel ab. Die Polizei nahm den jungen Mann fest. Er wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung angezeigt.