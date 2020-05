Radverkehr ist einer der wichtigsten Verkehrsträger der Zukunft. Es sorgt für eine zukunftsfähige und nachhaltige Mobilität in Stadt und Land. Viele Kommunen haben in den letzten Jahrzehnten bereits erste Erfolge bei der Förderung des Radverkehrs erzielt.

Allerdings gebe es Lücken zwischen den Nutzern, also den Radfahrern, den Stadt- und Verkehrsplanern und der Wissenschaft. Diese will die Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft zusammen mit anderen Hochschulen in Deutschland schließen und bietet dazu das kostenlose Webinar „Roadshow Radverkehr“ an. Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten bei der Förderung des Radverkehrs werden Experten in der neuen Webinar-Reihe gemeinsam diskutieren. Die Veranstaltungsreihe startet pünktlich am UN-Weltfahrradtag, also am 3. Juni. Von 11.30 bis 12.30 Uhr starten die Hochschulen Karlsruhe, RheinMain, Ostfalia, die Frankfurt University of Applied Sciences sowie die Universität Kassel mit dem Thema „Radverkehr studieren – ein Studium, das Wirkung erzielt“. Sie werden der Frage nachgehen, welche Kompetenzen in den Bereichen Radverkehr, bauliche Infrastruktur, Human Factors und Digitalisierung Absolventen besitzen müssen, um in der beruflichen Praxis eine wirksame Förderung des Radverkehrs erzielen zu können.

Das Webinar richtet sich an Studieninteressierte und Studierende im Themenfeld Mobilität und Verkehr, Stadtplaner, Verkehrsplaner und Ingenieure aus Kommunen, Planungsbüros und Fachverwaltungen sowie an alle Interessierte. Die Karlsruher Hochschule zählt zu den sieben Hochschulen im Deutschland, in denen demnächst das Studienfach „Radverkehr“ angeboten wird.

Das Webinar im Netz

www.hs-karlsruhe.de/vsm-b/webinar-roadshow-radverkehr.