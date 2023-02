Der Verkehr in der Stadt wird sich weiter ändern. Nachdem die Stadt- und Straßenbahnen aus der Fußgängerzone weitgehend verschwunden sind, könnte es demnächst auch eine anderen „Mobilitätsart“ stärker an den Kragen gehen.

Die Stimmen, man solle Fahrradfahrer stärker aus jener, eigentlich den Fußgängern vorbehaltenen Zone verbrämen, mehren sich. Einen ersten Schritt hin zu diesem Ziel will die Stadt im sogenannten Passgenhof, dort wo früher die Kurbel-Kinos waren, unternehmen. Ab dem Spätsommer sollen dort nicht nur Autos vertrieben werden, auch den Fahrradverkehr will man weitgehend unterbinden. Lediglich an den Eingängen zum Passgenhof gibt es dann noch Fahrradstellplätze, die Autoparkplätze werden neuem Sitzmöbel und Pflanzen Platz machen müssen. Kurzum: der Passgenhof soll seinen Hinterhofcharakter verlieren und Aufenthaltsqualität bekommen. Ähnlich sind die Ziele auch in der Kaiserstraße. Auch dort sollen sich künftig Fußgänger weitgehend unbelästigt bewegen können. Immerhin haben die Fahrradfahrer schon heute mit dem Zirkel eine schnelle Ost-West-Verbindung und die Kriegsstraße wurde schließlich für Fahrradfahrer auch deutlich aufgewertet. Kleinere Umwege sind auch Fahrradfahrenden durchaus zuzumuten.

Mehreinnahmen

Ein sattes Plus in die Stadtkasse spülte der neue Bußgeldkatalog im Straßenverkehr. Statt 10,5 Millionen Euro wurden im zurückliegenden Jahr 18 Millionen Euro eingenommen, dabei wurde gar nicht so streng kontrolliert. Zumindest nicht in allen Bereichen. Personalmangel beim Kommunalen Ordnungsdienst hat den Vernehmen nach dafür gesorgt, dass Falschparker weniger oft ein Knöllchen bekamen. Dafür gingen die Zahlen bei der „automatisierten“ Verkehrskontrolle nach oben. Um knapp 25 Prozent wuchs die Zahl derer, die geknipst wurden, weil sie zu schnell unterwegs waren oder bei Rot über die Ampel fuhren. Was natürlich auch an den neuen Blitzern, beispielsweise im Kriegsstraßentunnel, liegt. Oder anders ausgedrückt: noch immer sind zu viele Autofahrende schlichtweg zu schnell unterwegs.

Kern-Umbau

Nachdem die großen, unterirdischen Bauwerke der Stadt weitgehend abgeschlossen sind, geht es nun rund um das Ettlinger Tor immer stärker auch in die Höhe. Das Motel One soll an der Kriegsstraße noch in der ersten Jahreshälfte eröffnet werden. Rund 250 zusätzliche Hotelbetten bekommt dann die Stadt. Nebenan werden beim Abriss und Neubau des Landratsamtes zunehmend Fakten geschaffen und auch das Badische Staatstheater kann nicht verleugnen, eine echte Baustelle zu sein. Derweil rückt das ehemalige Postscheckamt immer stärker in den Fokus. Die Freiburger Bauträger-Gesellschaft Unmüßig – der Name scheint Programm –, die auch den Bau des Motel One betreibt, hat das aus der Zeit gefallene Gebäude schließlich schon vor knapp fünf Jahren gekauft.

Nur im Kongresszentrum scheint irgendwie dornröschenmäßig die Zeit stehen geblieben zu sein. Äußerlich tut sich seit Jahren fast nichts, aber im Inneren, so ist zu hören, gehe es inzwischen wieder voran.