Bereits am Mittwoch, 3. März, fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer in der Karlstraße in Karlsruhe offenbar mehrfach gegen das Bein und über den Fuß einer 65-jährigen Fußgängerin und entfernte sich nach einer kurzen Entschuldigung von der Unfallstelle. Die Fußgängerin, die den Fall erst am 10. März anzeigte, erlitt mehrere Verletzungen an Bein und Becken. Da nach Angaben der Geschädigten mehrere Passanten den Vorgang beobachtet hatten, sucht die Polizei nun Zeugen.

Nach aktuellem Stand war der nun gesuchte Radfahrer auf dem Gehweg unter den Arkaden in Fahrtrichtung Norden unterwegs, informierte die Polizei am Mittwoch. Die 65-jährige Frau kam ihm zu Fuß entgegen. Beim Versuch, eine Engstelle zu passieren, fuhr der Radfahrer wiederholt über den Fuß und gegen das Bein der Geschädigten. Die Seniorin hielt den Radfahrer daraufhin am Lenker fest. Ein etwa 1,80 Meter großer Passant, der eine gelbe Jacke trug, mischte sich in die Geschehnisse ein und trennte die beiden Verkehrsteilnehmer. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon. Nach der Beschreibung der Geschädigten war der Radfahrer zwischen 60 und 70 Jahren alt, hatte helle Haut, trug einen grauen Stoppelbart und graue Haare. Er war mit einer jeansblauen Mütze bekleidet und sprach Deutsch mit Akzent. Die zur Hilfe geeilte Passantin sowie weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 0721 666-3411 bei der Polizei zu melden.