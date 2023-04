In Karlsruhe gab es enttäuschte Gesichter. Nach vier Jahren auf dem Thron, ist die Fächerstadt nun also wieder Verfolger des neuen und früheren Spitzenreiters Münster.

Der Rückstand ist zwar nur hauchdünn, Karlsruhe kam auf die Note 3,09, Münster eine 3,04, doch andererseits lauert auf Rang 3 das leicht verbesserte Freiburg mit 3,11. Nun ist in Karlsruhe natürlich auch weiterhin nicht alles schlecht, auf wenn der Zweitplatzierte im Sport gerne als erster Verlierer gewertet wird, doch eigentlich hätte man sogar eine bessere Note als zwei Jahre zuvor erwarten können. Die Großbaustellen sind weg und vor allem in der Kriegsstraße wurden den Radlern neue Möglichkeiten eröffnet. Doch negativ bleibt die hohe Diebstahlquote und die mangelhafte Falschparkerkontrolle auf Radwegen.Konflikte mit dem Autoverkehr werden insgesamt beklagt, aber auch bei den Ampelschaltungen gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. In jüngster Zeit kamen noch Forderungen von Fridays for Future hinzu, man möge aus der Sophienstraße doch endlich eine richtige Fahrradstraße machen. So ganz ohne Autos.

Es wurde Licht

Seit gestern können sie bestaunt werden, die 14 großen, von Marcus Lüpertz geschaffenen Keramikbildnisse der „Genesis“ im Stadtbahntunnel. Mindestens sieben Jahre lang soll das „Museum im Tunnel“ insbesondere den Stadtbahn-Fahrgästen kostenlosen Kunstgenuss ermöglichen, der frühere Majolika-Chef Anton Goll, Chef-Initiator des Kunstwerks, erhofft sich sogar zusätzliche Besucher in der Stadt, die eigens wegen der Kunstwerke anreisen werden. Bei der „Eröffnung“ hat das auch schon mal geklappt. Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder und dessen Frau So-yeon Schröder-Kim waren eigens zur mitternächtlichen Enthüllung der Kunstwerke nach Karlsruhe geeilt. Schröder nach Karlsruhe zu locken war andererseits aber auch keine ganz so große Kunst. Er und Lüpertz sind seit Jahren befreundet.

Ausgetreten

Stadträtin Ellen Fenrich, die jüngere Schwester des früheren Oberbürgermeisters Heinz Fenrich, ist aus der Fraktion ausgetreten. Zur Nachricht wird dies vor allem, weil sie für die AfD im Gemeinderat sitzt und mit zwei anderen Gemeinderäten dieser Partei bisher eine Fraktion gebildet hatte. Nun sind aus diesem Dreierbund ein Duo geworden und die AfD ist keine Fraktion mehr. Was wiederum spürbare Folgen hat. Ohne Fraktionsstatus gibt es deutlich weniger Geld aus dem Stadtsäckel, für die beiden Mitarbeiter in der Geschäftsstelle bedeutet dies wohl, dass sie sich einen neuen Job suchen müssen. Außerdem geht das Antragsrecht im Rat verloren, Sitze in den Ausschüssen wohl auch und nicht zuletzt die Sitzordnung dürfte geändert werden. Ob sie auch aus der Partei austreten wird, ließ Ellen Fenrich bisher übrigens offen.