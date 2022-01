In den vergangenen Wochen wurde in Karlsruhe mehrfach in Corona-Teststationen eingebrochen. Über die Motive der Täter sind die Betreiber ratlos, beginnen aber Vorkehrungen zu treffen. Viel zu holen gäbe es bei ihnen nicht. Dies läge auch an einer Besonderheit in der Stadt, sagen die Testzentrumsbetreiber.

„Da rätseln wir alle, warum man jetzt Tests klaut“, sagt Thomas Geiger von der Schnellteststation Lammstrasse. Die in den letzten Wochen vermehrte Zahl an Einbrüchen in Corona-Teststationen ist auch für die Betreiber kaum zu erklären. „Bargeld haben wir gar nicht und wenn, dann würde das jeden Abend abgeschöpft“, sagt Geiger. Für den Betrieb einer Teststation mit den zumeist kostenlosen Bürgertests sei Bargeld nicht nötig. Trotzdem habe er jetzt Vorkehrungen getroffen. „Wir haben jetzt eine Alarmanlage mit direkter Verbindung zum Notruf installiert.“ Auch die Polizei hat noch keine eindeutige Erklärung. „Wir gehen davon aus, dass die Tests verkauft werden“, sagt eine Sprecherin. Konkrete Hinweise habe man aber noch nicht. „Wir haben noch niemanden ermitteln können, den wir fragen könnten.“

Über 400 Teststellen

Als Motiv eher ausschließen, würden die Beamten derzeit die Absicht der Fälschung von Testzertifikaten. „Tests werden online verschickt, da bringen ja auch Papiere nichts“, meint die Polizeisprecherin. Die seit Anfang Dezember registrierten Einbrüche waren im Stadtgebiet verteilt, von Durlach über die Ost- und Südstadt bis nach Grünwinkel. Derzeit prüft die Polizei, inwiefern die verschiedenen Einbrüche zusammenhängen. „Man kann ja alles zu Geld machen“, sagt Geiger. Er vermutet, dass Einbruchsbanden möglicherweise ausweichen. „Durch die aktuelle Lage können die Banden in normalen Wohnhäusern jetzt nicht mehr viel holen, da fast alle zuhause sind.“

Bei der Polizei glaubt man indes nicht an eine Verlagerung. „Diese Tätergruppen würden wissen, dass es dort kein Bargeld zu holen gibt“, sagt die Sprecherin. An der Knappheit von Testkits könne es auch nicht liegen, ist Geiger überzeugt. „Tests gibt es genug. Man kann so viel bestellen, wie man will. Die kommen trotz den bekannten Lieferengpässen komischerweise alle aus China an.“ Ähnliches ist auch aus anderen Teststationen zu hören. „Von den Tests haben die gar keinen Nutzen“, sagt Daliborka Thomas vom Testzentrum am Stephansplatz.

Bei ihrem Sohn, der eine Teststation im Landkreis Karlsruhe betreibt, wurde trotzdem bereits zweimal eingebrochen. Beim ersten Mal wurden Desinfektionsmittel und ein Ladekabel erbeutet, beim zweiten Mal beschränkten sich der oder die Täter auf Vandalismus. „Ich nehme jetzt abends immer alles mit, auch den Stempel, der kostet ja auch 50 Euro“, sagt Thomas.

„Keine Goldgrube“

„Ich weiß auch nicht, wer sich 6.000 Tests in das Zentrum legt, selbst 2.000 Tests halte ich für übertrieben“, wundert sich Geiger über die großen Lager bei einigen seiner von Einbrüchen betroffenen Kollegen. „Wir machen aktuell durchschnittlich 90 Tests am Tag“, beschreibt er einen überschaubaren Andrang. „Karlsruhe ist zugepflastert mit Teststationen“, ärgert sich Geiger wie viele seiner Kollegen über die große Zahl an Corona-Testzentren. Allein im Stadtgebiet verzeichnet die Stadtverwaltung auf ihrer Suchmaschine über 400 Stellen, die Corona-Schnelltests durchführen. „Das Gesundheitsamt gibt jedem die Möglichkeit, eine Station zu eröffnen, da gibt es keine Prüfungen“, ärgert sich ein anderer Testzentrumsbetreiber. „Das ist nur in Karlsruhe so, alleine hier am Marktplatz hat man 20 Stück“, meint er. Eine Ursache sei auch der Leerstand in der Stadt. „Viele Vermieter sind durch den Leerstand froh, ihr Ladenlokal wenigstens kurz vermieten zu können“, sagt er, der selbst einen sehr kurzfristig kündbaren Mietvertrag abgeschlossen hat. Auch Thomas klagt über die „große Konkurrenz“ in der Stadt. „Ich frage mich oft, ob in den viele Stationen schon mal wer die Hygiene überprüft hat.“ Sie ist jetzt froh, dass die Stadtverwaltung vor einer Woche entschieden habe, dass keine neuen Corona-Teststationen in der Stadt mehr eröffnen dürften.

Zumindest in Karlsruhe brächte der Betrieb von Teststationen nicht so viel ein, wie einige dächten. „Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee einer Goldgrube kommt. Der Ausdruck hat mich schon immer gestört, wer legal arbeitet, kann damit nur ganz normal verdienen“, sagt Geiger, der eigentlich eine Event-Agentur betreibt, deren Geschäft durch die Pandemie zum Erliegen gekommen sei. „Durch das Testzentrum müssen wir keine Kurzarbeit machen.“ Mit den Tests nehme er pro Tag „einige hundert Euro ein“, sagt der Testzentrumsbetreiber am Marktplatz. „Hier in Karlsruhe ist wegen der vielen Konkurrenz nicht so lukrativ.“