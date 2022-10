Nach zwei heftigen Corona-Jahren – Absage im Jahr 2020, stark gebremster Neustart im Vorjahr – blickt man bei der Messe Karlsruhe vor dem morgigen Start der Verbrauchermesse Offerta wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Auch die Südpfalz sind auf der Messe vertreten.

„Das Vertrauen kehrt zurück“, berichtet Frank Thieme von guten Vorverkaufszahlen und steigendem Interesse seitens der Aussteller an der Offerta. Rund 550 verschiedene Firmen und Institutionen sind es in diesem Jahr, gut 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Und auch die Südpfalz ist mit 50 Firmen, Städten, Gemeinden und Landkreisen wieder stark vertreten. Bei den Besucherzahlen gibt man sich noch vorsichtig. Mehr als 2021 sollen es werden, so die Hoffnung. An Zahlen wie aus Zeiten vor der Pandemie sei aber natürlich noch nicht zu denken. Zumal inzwischen steigende Energiekosten und hohe Inflation die Kauflaune spürbar eingebremst haben.

Wandern, Radfahren und Einkehren in der Südpfalz

Auch am Stand der Südpfalz Touristik, gleich am Eingang zur Messehalle 1, ist Aufbruchstimmung zu spüren. „Wir haben den brandneuen Erlebnisführer Südpfalz im Gepäck“, verrät Silke Wiedrig von der Südpfalz-Tourismus des Landkreises Germersheim. Wer Tourentipps braucht Gastgeber oder Einkehrtipps in der Südpfalz sucht, wird hier fündig werden. Außerdem gibt es am Stand die neu aufgelegte Freizeitkarte, die Radkarte und eine Wanderbroschüre. Das Zielpublikum sind ganz klar die Menschen aus der Region Karlsruhe, doch auch „eingeborene“ Pfälzer werden hier reichlich Ziele finden, die es zu entdecken gibt.

Am Stand selbst sind wieder alte Bekannte vertreten, wie das Weingut Kerth aus Winden oder das Wein- und Sektgut Rosenhof aus Steinweiler. Frische Pfälzer Hausmacher Wurst- und Schinkenspezialitäten bringt die Hofmetzgerei Kerth aus Kandel-Minderslachen mit nach Karlsruhe, die Südpfalz steht nun mal für Genuss und Lebensart. Auch andere Touristenziele präsentieren sich in der Halle 1, die ganz unter dem Motto Erlebniswelt Freizeit steht.

Und wo Freizeit drauf steht, dürfen Fahrräder nicht fehlen, wobei inzwischen fast ausschließlich E-Bikes im präsentiert werden. Noch gibt es zwar Wartezeiten bei ausgesuchten Modellen, doch insgesamt hat sich der Markt spürbar erholt. Als kleine Fachmesse unter dem Dach der Offerta präsentiert sich erneut die Halle 2, in der fast alles zum Thema Bauen präsentiert wird.

Aktueller denn je ist die Altbausanierung, der Bundesverband Altbauerneuerung BAKA bietet auch in diesem Jahr eine neutrale Beratung an, wie Heizung, Türen und Bad auch in Altbauten energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden können.

Raum für Start-up-Unternehmen

Statt billiger Elektroprodukten aus dem Baumarkt geht es hier um echte Sparmöglichkeiten. „Sparen heißt nicht frieren“ lautet die Botschaft auch beim Heizungsspezialisten Vaillant, denn es gebe genügend Optimierungsmöglichkeiten auch in bereits vorhandenen Anlagen. Kummer bereitet allerdings der Nachwuchsmangel im Handwerk. Dabei gebe es hier die absolut zukunftsfähigen Jobs. Neben dem bewährten Mix aus Neuheiten, Information, Unterhaltung und Kochshows, nehmen in diesem Jahr Start-ups einen größeren Raum ein.

Außerdem sind die im Frühjahr ausgefallenen Hochzeitstage auf der Offerta prominent vertreten. Nicht zuletzt gibt es auch in diesem Jahr den in Corona-Zeiten „erfundene“ Online-Plattform der Messe. Hinzu kommt, als Schmankerl zum 50. Geburtstag der Verbrauchermesse, eine Rabattaktion, an der sich 50 Aussteller beteiligen.

Info