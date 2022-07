Was in der Pfalz „der Benz“ ist, mag im Murgtal „der Unimog“ sein. Und vor allem rund um die einstige Produktionsstätte des Kult-Lasters in badischen Gaggenau ist fast jede Familie mit dem „Universal-Motor-Gerät“ (kurz: Unimog) verbunden.

Die Begeisterung ist bei einem Besuch des Unimog-Museum auch für Gäste von außerhalb spürbar. Das Herz schlägt höher, wenn es draußen auf den Parcours in den Unimog geht: 100 Prozent Steigung, 70 Prozent Gefälle und 20 Grad Schräglage gilt es zu überwinden. Das packt das Gefährt mit lautem Motorensound und ordentlich Geruckel spielend.

Die Mitfahrer - tief in die Sitze gedrückt - lernen dazu vom Lenker noch etwas über Drehmoment und Radstand. Das ist nicht nur ein großer Spaß, sondern lässt die Besucher auch staunend zurück. Über 50 Jahre wurde der Unimog in Gaggenau produziert, die Geschichte und Technik wird beim Rundgang durch die Ausstellung erlebbar. Seit der Eröffnung der Institution in 2006 wurden bereits über eine halbe Million Gäste gezählt.

Mal war der Unimog als Kehr- oder Schneeräumfahrzeug im Einsatz, tuckerte als Expeditionsfahrzeug durch die Anden, war ein historisches Feuerwehrauto oder wurde ich der Landwirtschaft eingesetzt. Kurzum: die Ausstellung gibt einen Einblick in den Unimog aus verschiedenen Jahrzehnten – vom Prototypen bis zur neuen Generation. Heute gibt es einen regelrechten Kult um das Fahrzeug, das Bastler gerne mal zum Campingwagen umbauen, der gehegt und gepflegt wird. Und er ist nach wie vor weltweit auch als Nutzfahrzeug im Einsatz. Weil es so viel über den tonnenschwere Laster zu erzählen gibt, wird das Museum derzeit erweitert. Bis zum Herbst diesen Jahres soll sich die Ausstellungsfläche von rund 1300 Quadratmetern verdoppelt haben. Zudem ist das Museum eine Event-Location, mit Restaurant, Shop und zahlreichen Veranstaltungsangeboten. Und für die eingefleischten Liebhaber gibt es exklusive Fahrertrainings, die laut Museumsangaben allerdings auf lange Zeit ausgebucht sind.

Information

Das Unimog-Museum liegt an der B462 in Gaggenau. Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen regulär 5,50 Euro, Fahrt im Außenparcours: 7,50 Euro. Die Preise für ein längeres Fahrertraining beginnen bei 189 Euro. Telefon: 07225 981310, www.unimog-museum.com.

