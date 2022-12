Die Preise an den Tankstellen in der Region sind gegenüber letztem Freitag zum Teil erheblich gesunken, das teilte der ADAC Nordbaden mit.

Deutlich wurde die positive Entwicklung vor allem in Karlsruhe, hier verringerten sich die Durchschnittspreise für Benzin um fünfzehn Cent auf 1,690 Euro, für Diesel um zwölf Cent auf 1,837 Euro. Aber auch in Baden-Baden sank das Angebot für Benzin im Schnitt um zehn und für Diesel um sechs Cent. Geringer fiel der Rückgang mit durchschnittlich drei Cent (Benzin) und einem Cent (Diesel) in Pforzheim aus, allerdings waren hier die Preise bereits in der Vorwoche stärker gesunken als in der Fächerstadt. Tanken ist aktuell durchschnittlich in Karlsruhe am günstigsten, gefolgt von Pforzheim. In Baden-Baden müssen Autofahrer am tiefsten in die Tasche greifen.

Die jüngsten Preissenkungen sind laut ADAC ein wichtiger Schritt in Richtung der Normalisierung des Preisniveaus an den Tankstellen. Dennoch gibt weiterhin Potenzial für Vergünstigungen, vor allem beim Diesel. Auf diesen Kraftstoff fallen etwa 20 Cent weniger Steuern an als auf Benzin, dennoch ist Dieselkraftstoff an den Zapfsäulen nach wie vor deutlich teurer als Benzin. Verbrauchern rät der ADAC weiterhin zum Preisvergleich vor dem Tanken.

Damit wird nicht nur der eigene Geldbeutel geschont, sondern teure Anbieter werden aufgrund einer dann sinkenden Nachfrage auch indirekt zu Preissenkungen gezwungen. Autofahrer können darüber hinaus bei jeder Tankfüllung einige Cent sparen, wenn sie zur günstigsten Zeit tanken. Am niedrigsten liegen die durchschnittlichen Kraftstoffpreise laut ADAC-Mitteilung zwischen 20 und 22 Uhr. Im Vergleich sehr preisgünstig ist auch der Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr.