Die Preise an den Tankstellen sind weiterhin überhöht – trotz Tankrabatt und gesunkenem Rohölpreis. Der ADAC sagt, wann günstig getankt werden kann und wie sparsames Fahren geht.

Die Preise für Benzin und Diesel sind zum Ende der Pfingstferien weiter gestiegen, für Diesel im Vergleich zur Vorwoche sogar bis zu 13 Cent. Einen Preisrückgang gab es lediglich in Karlsruhe für Superbenzin. Insgesamt ist das Niveau der Spritpreise viel zu hoch, insbesondere da der Ölmarkt an den Börsen auf die Geldpolitik der Zentralbanken mit einem Rückgang der Preise reagiert hatte. Mit 119,48 Euro für das Barrel der Nordseesorte Brent lag der Wert knapp 2,7 Prozent unter dem vom vergangenen Freitag, teilt der ADAC mit

Die meisten Karlsruher Tankstellen senkten die Benzinpreise verglichen mit dem vergangenen Freitag um drei bis sechs Cent, in Baden-Baden gab es hingegen Aufschläge von bis zu sieben Cent. Danach kostete ein Liter Super E10 an den Markentankstellen durchschnittlich in Karlsruhe 1,867 Euro und in Baden-Baden 1,982 Euro.

Dieselfahrer mussten im Vergleich zur Vorwoche vielerorts zweistellige Preissprünge hinnehmen. Der Durchschnittspreis lag an den Markenstationen in Karlsruhe bei 1,999 Euro und in Baden-Baden bei 2,052 Euro.

Preise vergleichen lohnt sich

Der ADAC rät dazu abends an den günstigsten Tankstellen zu tanken. Am niedrigsten liegen die durchschnittlichen Kraftstoffpreise zwischen 20 und 22 Uhr. Sehr preisgünstig ist auch der Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr. Besonders profitabel ist das Tanken zur richtigen Uhrzeit für Fahrer von Diesel-Pkw. Hier beträgt die Differenz zwischen dem teuersten Zeitpunkt um 7 Uhr und der günstigsten Phase rekordverdächtige 16 Cent je Liter. „Beim Preisvergleich hilft die kostenlose Smartphone-App ,ADAC Spritpreise’, sagt die ADAC-Sprecherin. Wer im Verkehr mitfließe, wenig beschleunige und abbremse sowie auf niedrige Drehzahlen achte, könne seinen Verbrauch um bis zu 25 Prozent senken. Dachboxen und Radträger sollten nur bei Bedarf aufgebaut werden, rät die Expertin.