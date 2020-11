Das Projekt „Ertüchtigung der Rheinbrücke Maxau“ erhält den Deutsche Ingenieurbaupreis in Höhe von 3.000 Euro. Es handelt sich um einen Anerkennungspreis. Der Preis gilt als einer der bedeutendste in Deutschland. Ausgezeichnet werden die Bauingenieure sowie die Bauherren. Das Wettbewerbsverfahren wurde vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung durchgeführt. Die Preisverleihung für den alle zwei Jahre vergebenen Deutschen Ingenieurbaupreis wird aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie in diesem Jahr als virtuelle Veranstaltung am 24. November stattfinden.