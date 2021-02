Eine Geburtstagsfeier musste die Polizei am frühen Dienstagmorgen in der Schützenstraße beenden. Gegen 0.30 Uhr wurde der Polizei eine Party mit lauter Musik in einem Hinterhaus in der Schützenstraße gemeldet. Die Streife konnte die Musik bereits auf der Straße hören. In der Wohnung wurden fünf Erwachsene und ein Kind angetroffen. Eine Überprüfung ergab, dass die alle Gäste der Feier aus unterschiedlichen Haushalten stammten. Die Party wurde daraufhin von den Beamten beendet und Platzverweise ausgesprochen. Ein erheblich alkoholisierter 52-Jähriger ging daraufhin die Polizisten verbal an und weigerte sich die Wohnung zu verlassen. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei mit.