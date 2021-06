Querdenker und Gegendemonstranten, kulturelle Perspektiven und Autoposer und dazu lernfähige Forumsveranstalter beschäftigen Autor Winnie Heck.

Verwirrend

Noch sind die Querdenker aktiv, doch das quere Denken lässt offensichtlich nach. Statt der angekündigten 1.500 Teilnehmer, anfangs waren sogar bis zu 5.000 „angemeldet“, hatten sich in der Karlsruher Günther Klotz-Anlage zur „bundesweiten Demo“ nur 500 bis 800 Teilnehmer eingefunden, obwohl „Chef“ Michael Ballweg höchstpersönlich eine Rede hielt. Steigende Impfquoten und rückläufige Infektionszahlen scheinen ihre Wirkung zu entfalten. Dass es die vergleichsweise kleine Kundgebung doch in die Schlagzeilen schaffte, lag an den Gegendemonstranten und der Polizei. Weil sich der Abstand zwischen den beiden Lagern plötzlich stark verkleinerte, griff die Polizei „robust“ ein und verhinderte somit, dass es zu direktem Kontakt zwischen Querdenkern und Gegendemonstranten kam. Nun soll das Geschehen aufgearbeitet werden. Waren die Ordnungshüter bei den Querdenkern zu nachlässig und bei den Gegendemonstranten zu heftig unterwegs? Doch nicht nur in der „Klotze“ gab es Probleme, auch auf Karlsruhes Aussichtsterrasse, auf dem Turmberg, häufen sich die Probleme. Zu viele Besucher auf engem Raum, dazu Autoposer, die den Publikumsandrang zur Selbstdarstellung nutzen. Gut möglich, dass demnächst die Zufahrt gesperrt wird.

Renaissance

Auch in den Städten und Gemeinden der Region Karlsruhe wird wieder etwas lauter. Nicht von Motorradlärm ist hier die Rede – der bei den meisten „Zuhörern“ ja tatsächlich als störender Lärm empfunden wird - es geht um Musik, Theater und Kleinkunst. Dank sinkender Infektionswerte darf endlich wieder Wohlklang in allen Variationen unter die Menschheit gebracht werden. Ob in Baden-Baden im Wandelgang der Trinkhalle, in Karlsruhe-Durlach im Schlossgarten, das Tollhaus startet seine „Rekultivierung“ und auf dem Theaterzelt in der Günther Klotz-Anlage werden in den kommenden Monaten neun Theater insgesamt 17 verschiedene Stücke präsentieren. Dazu gibt es „Das Fest unterwegs“ und ab Juli fettes Programm auf der Kulturbühne der Messe Karlsruhe.

Auch auf Deutschlands größter Freilichtbühne, in Ötigheim, beginnt in der kommenden Woche der Theatersommer. Nicht ganz so opulent wie in der über einhundertjährigen Geschichte der Freilichtbühne gewohnt, doch allein schon dass nach monatelanger Probephase jetzt tatsächlich Zuschauer in durchaus bemerkenswerter Zahl zugelassen werden, lässt die Verantwortlichen und Amateurschauspieler aufatmen.

Die Volksschauspiele haben in Baden-Württemberg die Funktion eines Pilotprojekts für Freilufttheater und so sind rund 900 Zuschauer beim „Haus von Montevideo“ (ab 12. Juni) und dem „Kleinen Horrorladen“ (ab 18. Juni) zugelassen. Jeweils unter den aktuell gültigen Pandemiebedingungen zwar (Maske, Test oder Impfung, und so weiter), aber immerhin. Zumal die Landesregierung eine neue Schwelle einführen wird. Bei stabil „unter 35“ sollen Test und Impfnachweis nicht mehr nötig sein.

Lernfähig

Reichlich Kritik hatte es nach dem ersten Bürgerforum zur Sanierung samt Neubau am Badischen Staatstheater gegeben, ein Übermaß an Information, zu wenig Zeit für Bürger, ihre Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. In zwei Wochen soll nun ein zweites Bürgerforum stattfinden, diesmal sogar mit 20 per Losentscheid ermittelten Bürgern „in echt“, die im Bürgersaal des Rathauses dabei sein dürfen. Alle anderen können wieder per Livestream dabei sein. Vor allem aber ist diesmal mehr Zeit für eine Diskussion eingeplant. Mal schau'n, ob sich die Experten tatsächlich so kurz halten, dass genügend Raum für Fragen und Antworten bleibt.