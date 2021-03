In der Karlsruher Innenstadt werden E-Scooter und Pedelecs als Fortbewegungsmittel genutzt. Allerdings häufen sich laut Polizei die Manipulationen an diesen Alternativen zum Fahrrad, um die Geschwindigkeit illegal zu erhöhen. Davon raten Polizei sowie Experten der Versicherungs- und E-Mobility-Branche dringend davon ab, heißt es in der Pressemitteilung. Denn die stärkere Motorisierung kann gravierende Folgen haben. Die Fahrer gefährden ihre und die Gesundheit anderer. Außerdem machen sie sich durch das Tuning strafbar.

Gefahren durch das Tuning:

-

Die Verkehrssicherheit wird stark beeinträchtigt. Die Bauteile unterliegen einer höheren Beanspruchung. Die Bremsen sind nicht für die Geschwindigkeit ausgelegt. -

Der Versicherungsschutz entfällt. Kommt es zu einem Unfall, kann der Fahrer mit seinem Gesamtvermögen haften und hat selbst keine Ansprüche auf Schadensersatz. Ein Gutachter kann auch im Nachhinein Manipulationen feststellen. -