Vermeintlichen Anlagevermittlern gelingt es seit einigen Wochen wieder vermehrt, mit dem Versprechen auf traumhafte und sichere Gewinne an das Geld von Anlegern zu kommen. Die erste Kontaktaufnahme erfolgt meist per Telefon, über E-Mail oder im Internet. Die Betrüger arbeiten aus dem Ausland mit falschen Rufnummern und geben vor, nur für kurze Zeit einem exklusiven Anlegerkreis Aktien oder Anlagen in Krypto-Währungen mit einem hohen Rabatt anbieten zu können. Aber auch über massenhaft versandte E-Mails oder durch Inserate im Internet wird geworben. In diesem Zusammenhang werden gerne auch die Namen von prominenten Personen mit angeführt. Man würde die Geldeinlage zu einem garantierten höheren Festpreis, also mit außergewöhnlich hoher Rendite, wieder zurücknehmen. Mit solchen Lockangeboten werden die Opfer zu Geldüberweisungen ins Ausland verleitet. Nachdem die Anleger Vertrauen geschöpft haben, werden auch größere Beträge angelegt. Die Betrüger drängen zu immer weiteren Einzahlungen. Vorgeschoben werden plötzlich eingetretene Probleme, etwa der Entrichtung von Steuern im Ausland oder unerwartet entstandene Notarkosten. Das einbezahlte Geld ist endgültig verloren und die Finanzanlagen existieren in Wirklichkeit nicht. Bereits in vielen Fällen haben Geschädigte im Großraum von Karlsruhe ihre kompletten Geldeinlagen, nicht selten im sechsstelligen Eurobereich, aber auch schon in Millionenhöhe verloren. Die Polizei rät daher eindringlich zur Vorsicht.