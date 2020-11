Seit einigen Tagen häufen sich wieder Meldungen über betrügerische Telefonanrufe falscher Microsoft Mitarbeiter. In einem Fall entstand bereits ein Schaden durch eine Kreditkartenbuchung, wie die Polizei mitteilt. Durch geschickte Gesprächsführung sollen die Geschädigten dazu gebracht werden, eine Fernwartungssoftware zu installieren. Dadurch erhalten die Täter Zugriff auf die Computer der Opfer. Teilweise werden die Geschädigten aufgefordert zur Bezahlung von „Microsoft-Wartungsverträgen“ Wertgutscheine für diverse Online-Portale zu erwerben. In der Folge müssen die Gutscheincodes telefonisch dem Anrufer mitgeteilt werden. Mittlerweile ist es den Betrügern auch gelungen, Opfer zur Herausgabe von Kreditkartendaten, Zugangsdaten zum Online-Banking oder Ausweisdaten zu bringen. So konnten Tätern Geldtransaktionen ins Ausland oder zu Finanzdienstleistern veranlassen. Die betrügerischen Anrufer kommunizierten in englischer Sprache oder in gebrochenem Deutsch. Bei den angezeigten Rufnummern handelte es sich um gefälschte Telefonnummern, die meistens eine deutsche Vorwahl aufwiesen. Die Polizei weist darauf hin, dass Microsoft nie persönlich anruft, um auf Probleme hinzuweisen. Fremden Personen sollte niemals der Zugriff auf persönliche Daten ermöglicht werden. Bei tatsächlichen Problemen mit dem Computer sollte man sich an einer Fachfirma wenden.