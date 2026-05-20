Künstliche Intelligenz hat längst Einzug in die Wissenschaft gehalten. Auch für Wettervorhersagen ist sie im Einsatz. In einigen Bereichen stößt sie an Grenzen.

Künstliche Intelligenz (KI) hat die Wettervorhersage in den vergangenen Jahren rasant verändert. Moderne KI-Modelle liefern schnelle und energieeffiziente Prognosen und erreichen bei durchschnittlichen Wetterlagen oft eine Genauigkeit, die mit klassischen, physikbasierten numerischen Modellen vergleichbar ist oder sie sogar übertrifft. Bei besonders schweren Extremereignissen mit neuen Rekordwerten stoßen KI-basierte Vorhersagen jedoch an ihre Grenzen. Das zeigt eine internationale Studie unter der Leitung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Universität Genf, an der auch Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und der Technischen Universität Dresden beteiligt waren.

Extreme Hitze-, Kälte- und Windereignisse – bei diesen außergewöhnlichen Wetterbedingungen ist das physikbasierte hochauflösende Modell HRES des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage den derzeit führenden KI-Modellen durchweg überlegen. Für ihre Studie haben die Wissenschaftler mehrere etablierte KI-Modelle mit dem Referenzmodell HRES verglichen. Während KI-Modelle bei der Gesamtbewertung aller Wetterlagen gut abschnitten, zeigten sie bei Rekordereignissen durchweg größere Prognosefehler auf. Insbesondere unterschätzten sie sowohl die Intensität als auch die Häufigkeit extremer Ereignisse. Je stärker ein Rekord vorherige Extremwerte übertreffe, desto größer sei die Unterschätzung.

Grenzen der KI-Prognose

Die Ursache sehen die Forscher in einer grundsätzlichen Einschränkung datengetriebener Modelle: KI-Systeme lernen aus historischen Daten und sind besonders gut darin, Wettermuster vorherzusagen, die bereits beobachteten Situationen ähneln. Rekordereignisse liegen jedoch per Definition außerhalb der bisherigen Beobachtungen.

Neuronale Netze – also vom menschlichen Gehirn inspirierte Algorithmen-Modelle der KI – hätten Schwierigkeiten, verlässlich über ihren Trainingsbereich hinaus Vorhersagen jenseits der bisher beobachteten Werte zu treffen, sagt Professor Sebastian Engelke von der Universität Genf. „Physikalische Modelle wie HRES basieren dagegen auf grundlegenden Gesetzen der Physik. Dies stellt sicher, dass ihre Vorhersagen auch dann noch zuverlässig sind, wenn die Atmosphäre in Zustände übergeht, die noch nicht beobachtet wurden.“ Gerade in einem sich rasch erwärmenden Klima treten solche rekordverdächtigen Wetterlagen immer häufiger auf – mit teils schwerwiegenden Folgen für Gesundheit, Infrastruktur und Wirtschaft. Die Ergebnisse sind insbesondere für Frühwarnsysteme und das Katastrophenmanagement relevant. Eine systematische Unterschätzung extremer Ereignisse kann dazu führen, dass Warnungen zu spät oder gar nicht ausgesprochen werden.

Warnung nicht rechtzeitig

Die Autoren der Studie betonen, KI-Wettermodelle könnten derzeit klassische numerische Vorhersagen nicht ersetzen. Für risikoreiche Anwendungen sollte man sich nicht ausschließlich auf KI verlassen. Stattdessen empfehlen die Forscher einen parallelen Einsatz beider Ansätze sowie weitere Forschung an hybriden Modellen und physikinformierten, neuronalen Netzen, die physikalisches Wissen mit KI-Methoden kombinieren.

Die Studie zeigt zugleich Wege auf, wie KI-Wettervorhersagen künftig robuster sein könnten. Dazu zählen etwa eine gezielte Anreicherung der Trainingsdaten mit simulierten Extremereignissen, neue Trainingsmethoden aus der Extremwertstatistik und hybride Modellansätze. Bis dahin bleibt die zentrale Botschaft, dass KI ein leistungsstarkes Werkzeug für die Wettervorhersage ist, bei den extremsten und potenziell gefährlichsten Ereignissen physikalische Modelle jedoch unverzichtbar sind.