Etwa 1.500 Menschen der Rettungs- und Sanitätsdienste und medizinischen Versorgung haben Samstagabend in der Innenstadt demonstriert. Ihre Botschaft: Lasst euch impfen und helft weiter, die Pandemie zu bekämpfen.

Maske aufsetzen, grünen Schutzkittel und Hygienehandschuhe anziehen und das Plastikvisier übers Gesicht ziehen. Seit der Corona-Pandemie müssen diese Prozedur Rettungsersthelfer unmittelbar vor jedem Einsatz mit Verdachtsfall durchziehen. Es dauert jeweils etwa drei Minuten. Es sind drei Minuten, die die Arbeit der Sanitäter und Notärzte erschweren und belasten. Es sind aber auch drei Minuten, die womöglich dem zu versorgenden Patienten fehlen könnten, wenn es bei Einsätzen schnell gehen muss.

Breites Bündnis für Solidarität

Für drei Minuten ließen deshalb symbolisch am Samstag Abend insgesamt 60 Rettungsfahrzeuge ihr Blaulicht blinken. Sie standen mit etwa 1.500 Teilnehmern die Kaiserstraße entlang vom östlichen Kronenplatz bis zum westlichen Europaplatz verteilt. „Impfen statt schimpfen“ stand auf so manchem Pappschild der Demonstrierenden. Rotes Kreuz, Malteser, DLRG und viele andere waren vertreten. Initiator war Christoph Nießner, Arzt und Vorsitzender des Arbeiter-Samariter-Bundes Region Karlsruhe. „Mit der Anzahl der Teilnehmer bin ich mehr als zufrieden“, so Nießner: „Hier hat sich ein breites Bündnis solidarisch zusammengefunden.“

Tatsächlich waren dem Aufruf zur langen, aber auf Abstand gehaltenen Menschenkette nicht nur Organisationen der Rettungs- und Sanitätsdienste gefolgt. Auch Personal der Pflege, Klinikmitarbeiter, Belegschaften der medizinischen Labore oder Arztpraxen, auch der Gesundheitsämter und Apotheken waren vertreten.

Sie alle machten gegen 18 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit ihre seit Monaten anhaltende enorme berufliche Belastung deutlich. Zudem appellierten sie an alle Bürger, sich impfen zu lassen. Es ging nicht um etwaige Tarifforderungen der einzelnen Branchen. Es ging auch nicht um Stellungnahmen zur angedachten Impfpflicht. „Wir haben bewusst alle politischen Forderungen weggelassen“, so Nießner: „Wir wollen aufmerksam machen, dass wir langsam aber sicher mit unseren Kräften am Ende sind.“

Tatsächlich transportierten so manche Demoteilnehmer hochemotionale Botschaften. Das Team der Arztpraxis Hirth & Hengen aus Grötzingen zum Beispiel. „Ich habe es satt, einerseits Menschen in die Augen sehen zu müssen, die sich nicht impfen lassen wollen und andererseits ebensolche Menschen dann später als infizierte Patienten auf Intensivstation schicken zu müssen“, sagt Hausärztin Laure Hengen.

„Hilf mir, dir zu helfen“, hat sie auf ihr Transparent geschrieben. Immerhin hält in so schweren Zeiten ihr Praxisteam zusammen. In die OP-grünen Kittel gekleidet steht das Team mit Kerze in der Hand auf der Demo, irgendwie auch mal eine willkommene Abwechslung von der ansonsten herrschenden Dauerbelastung. Wie überall macht sich in der Pandemie auch beim Personal der Rettungsdienste der hohe Krankenstand bemerkbar. Weil auch dort mitunter Kollegen in Quarantäne sind, müssen die verbleibenden Helfer mehr leisten.

Mit Ironie gegen den Frust

Und manche medizinische Leistung findet womöglich gar nicht statt. „Heute mache ich Gruppentherapie alleine“, hat ein Psychotherapeut mit ironischem Augenzwinkern auf sein Schild ausgedruckt und zur Demo mitgebracht. Weil Treffen von Gruppen unter Pandemiebedingung schwierig und riskant sind, versucht man unter Umständen, bestimmte Therapien in dieser Zeit besser in Einzelgesprächen zu organisieren.

Ein großer Verlust, denn für die seelisch belasteten Patienten liegt in Gruppen viel Potenzial und heilende Kraft. Vor allem große Gruppen haben Power. Die Demo am Samstag hat es gezeigt