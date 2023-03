Ab 1. Mai also, soll es kommen und den öffentlichen Nahverkehr einfacher und übersichtlicher machen. Grundsätzlich ist das eine tolle Sache, vor allem für die, die bisher schon die „Öffis“ regelmäßig nutzen, doch für die Verkehrsunternehmen wird es Herausforderungen bringen.

So schön das einheitliche Ticket ist, langjährige Erfahrungen der Verkehrsverbünde werden offensichtlich nicht berücksichtigt. In Ballungsräumen werden seit Jahren sehr erfolgreich die sogenannten 9-Uhr-Tickets angeboten, mit deren Hilfe man die, die nicht unbedingt schon um 7 oder 8 Uhr in die Stadt oder zum Arbeitsplatz müssen, „sanft“ auf spätere Zeiten umleiten kann. Auch die Ländertickets, mit denen man einen Tag lang durch diverse Bundesländer fahren kann, sind nicht umsonst in der Regel erst ab 9 Uhr gültig. Diese lenkende Wirkung fehlt beim Deutschlandticket komplett und wenn es ganz dumm läuft, dann werden zu viele Menschen die neue Freiheit nutzen. Pendler und Schüler werden dann in noch volleren Bahnen sitzen. Kurzum: es dürfte nicht lange dauern, bis die ersten Ausnahmen kommen. Schon jetzt gibt es ja mit dem JugendticketBW für junge Menschen mit Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg, das übrigens in der Südpfalz gilt, eine Jahreskarte, die pro Monat rund 20 Euro weniger das Deutschlandticket kostet. Das läppert sich im Laufe des Jahres und wird dazu führen, dass die Anwendung von Grundrechenarten auch künftig hilfreich ist. Sofern Busse und Bahnen überhaupt fahren.

Junge Ideen

Manchmal laufen und radeln sie unter dem Radar der Stadtpolitik. Um so besser war es, dass der Stadtjugendausschuss mal wieder zu einer Jugendkonferenz gebeten hatte. Bereits die neunte ihrer Art. An Thementischen wurde mit Mitarbeitenden aus Ämtern und Vertreter diverser Fraktionen aus dem Gemeinderat gesprochen. Da kommen dann manche Themen ungefiltert auf den Tisch, das Wichtigste jedoch ist, dass überhaupt miteinander geredet wird. Ein Wunsch vieler aus der jungen Generation ist es beispielsweise, die Sophienstraße zur reinen Fahrradstraße zu machen. Klar stören dort die Autos, die noch immer in großer Zahl unterwegs sind. Doch so hatte ein Vertreter des Ordnungsamts mal die Chance, auf Probleme bei der Umsetzung mancher Wünsche zu verweisen. Dass Anwohner die Chance haben müssen, auch mit dem Auto zu ihren Häusern zu kommen und Parkplätze nicht einfach weggezaubert werden können. Manchmal sind Probleme aber leicht zu lösen. An Internet und WLAN sollte es den Jugendhäusern wirklich nicht mangeln. Junge Muslime, die ihre Gebetszeiten einhalten wollen, finden es nicht angemessen, wenn sie dazu öffentliche Umkleiden nutzen müssen. Ein Raum der Stille ist durchaus eine überlegenswerte Idee.

Rückkehrer

Es war ein Paukenschlag. Die legendäre Elektro-Pop-Band Kraftwerk wird im Sommer ihr einziges Deutschlandkonzert vor dem Karlsruher Schloss geben. Der Hype um den Auftritt sorgte dafür, dass binnen 24 Stunden alle 16.000 Tickets verkauft waren. Das Konzert ist auch ein Vermächtnis des verstorbenen ZKM-Chefs Peter Weibel, den eine professionelle Freundschaft mit Kraftwerk-Mitgründer Ralf Hütter verband. Im Oktober 1997 spielte Kraftwerk schon im ZKM das damals mit dem Hallenbau seine endgültiges Domizil bekam. Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten trat die Gruppe als Überraschungsgast auf. Auch in den Folgejahren gab es immer wieder Events von und mit Kraftwerk im ZKM, stets weltweit beachtet. In diesem Jahr wird das Kraftwerk den Fokus auf die wenige Tage später beginnenden Schlosslichtspiele legen und auch die zu diesem Zeitpunkt bereits aufgebaute Technik nutzen. Ohne Übertreibung darf gesagt werden: das wird einzigartig sein. Winnie Heck