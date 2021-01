Mehrere Partys in Zimmern in einem Hotel in der Karlsruher Innenstadt musste die Polizei Samstagnacht auflösen. Zunächst wurde gegen 21.20 Uhr die Polizei verständigt, dass in einem Zimmer des Hotels eine lautstarke Party gefeiert werden würde.

Eine Streife traf in einem Zimmer insgesamt vier Personen an, die dem Alkohol zusprachen und lautstark feierten. Die Feier wurde von der Polizei beendet. Die Feiernden müssen mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Nach Ende des Einsatzes nahmen die Polizisten starken Marihuanageruch war, der von einem weiteren Zimmer ausging. Nach Klopfen wurde die Türe geöffnet. Beim Erkennen der Beamten warf ein 24-Jähriger eine Bauchtasche mit geringen Mengen Marihuana aus dem Fenster. Bei der Durchsuchung des ebenfalls 24-jährigen Bekannten des Mannes wurden auch geringe Mengen Marihuana gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die beiden Männer mussten die Polizisten zur Wache begleiten.

Gegen 22.15 Uhr wurden dann weitere Partys im Hotel gemeldet. Mehrere Streifenwagenbesatzungen stellten insgesamt drei Partys in Hotelzimmern fest, bei denen bis zu acht Personen feierten. Diese Partys wurden ebenfalls aufgelöst und Platzverweise ausgesprochen. Gegen alle Partygäste wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen Corona-Verordnung eingeleitet.

Nach dem Ende dieses Einsatzes meldete eine Zeugin gegen 23.20 Uhr mehrere Jugendliche die in der August-Dürr-Straße geparkte Fahrzeuge beschädigen würden. Dort konnten insgesamt drei Fahrzeuge festgestellt werden, an denen die Außenspiegel beschädigt worden waren. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Jugendlichen verliefen erfolglos.