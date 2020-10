Die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen ist vom 22. bis 24. November in der Messe Karlsruhe. Sie soll ausschließlich digital stattfinden.

Der gesamte Bundesvorstand mit den Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck wird vor Ort sein. Die insgesamt 831 Delegierten, davon 112 aus Baden-Württemberg, 43 aus Rheinland-Pfalz, werden sich digital zuschalten, wie die Partei ankündigt.

Die CDU Deutschland hält für den eintägigen Bundesparteitag am 4. Dezember in der Stuttgarter Messe dagegen an „Präsenz“ fest: vorgesehen ist die Wahl des neuen Vorsitzenden.