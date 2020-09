Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden kündigt Änderungen beim Parken an. Die bisher kostengünstigsten und vom Gate am weitest entfernten Parkplätze P3 und P4 werden geschlossen. Die Parkplätze P11, P13 und P15 werden dafür deutlich vergünstigte Wochentarife erhalten. Die Änderungen treten laut Unternehmen mit dem Winterflugplan ab Ende Oktober in Kraft.