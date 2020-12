Drogendealer und Waffenhändler sind außergewöhnlich vertrauensselige Gestalten: Diesen Eindruck vermittelt gefühlt jeder Krimi, bei dem es eine Geldübergabe gibt. Da schnappen die Kofferschlösser auf, der Deckel klappt hoch und dann genügt ein kurzer Blick auf die gestapelten Scheine. Ein Nicken und der Deal geht über die Bühne.

Ähnliche Bilder muss es im Oktober in der Südweststad gegeben haben. Allerdings im richtigen Leben und es ging um Immobilien – eine Branche, in der sich auch zwielichtige Gestalten tummeln. In diesem Fall ging es aber um einen guten Zweck, um den geplanten Bau eines Seniorenheimes.

Zwei 40 und 34 Jahre alte männliche Tatverdächtige, die von einem 13-jährigen Kind begleitet wurden, sollen den Geschädigten bewusst wahrheitswidrig vorgespiegelt haben, eine Immobilie erwerben und dort ein Seniorenheim einrichten zu wollen. Ferner sollen sie angegeben haben, dass sie für die Bezahlung der Immobilie zwar über ausreichend Bargeld in Höhe von 500.000 Euro verfügten, es sich hierbei jedoch ausschließlich um 500-Euro-Scheine handele, die von dem angeblichen Verkäufer der Immobilie nicht akzeptiert würden. Durch geschickte Gesprächsführung sollen die Beschuldigten die Geschädigten überredet haben, ihnen ihre Ersparnisse in Höhe von 161.500 Euro zur Anzahlung des vermeintlichen Immobilienkaufs zu überlassen. Im Gegenzug erhielten sie die vermeintlichen in 500-Euro-Scheinen gestückelten 500.000 Euro in einem Koffer als Pfand. Im Nachgang stellte sich heraus, dass sich in dem Koffer neben 5.000 Euro in bar nur lilafarbenes Papier befand.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei ist es gelungen, die Tatverdächtigen zu identifizieren. Am 4. Dezember konnten der Ältere sowie dessen Sohn mit Unterstützung der Duisburger Polizei in Duisburg vorläufig festgenommen werden. Der 40-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Das 13-jährige Kind blieb auf freiem Fuß. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden diverse Beweismittel einschließlich hoher Bargeldbeträge sichergestellt. Im Keller eines Wohnanwesen konnte zudem eine professionell betriebene Indoor-Plantage zum Anbau von Marihuana aufgefunden werden.