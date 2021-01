Das „Winterzeit“-Programm des Pamina-Rheinparks bleibt von der Corona-Pandemie nicht verschont. Wie die Parkzentrale in Rastatt-Ottersdorf jetzt mitteilte, werden die Termine einiger Erlebnistouren mit den Rheinpark-Guides wegen der derzeitigen Einschränkungen verlegt. Betroffen sind zunächst die am 17. und 24. sowie am 31. Januar vorgesehenen Führungen in die winterliche „Rastatter Rheinaue“, auf den „Spuren der Römer“ im Bienwald bzw. zum Naturschutz am Rand des Bienwalds. Neue Termine sollen Ende Januar bekannt gegeben werden. Weitere Informationen unter Telefon 07222/25509 oder im Internet unter www.pamina-rheinpark.org.