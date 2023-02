Der grenzüberschreitende Pamina-Rheinpark bietet im Rahmen seines „Winterzeit“-Programms im März fünf thematisch unterschiedliche Vorträge und Führungen über und durch die Rheinauen-Landschaft an. Am kommenden Sonntag, 5. Februar, geht es im Museum „Arbeit am Rhein“ in Elchesheim-Illingen um das frühere Leben in den Dörfern am Strom. An den folgenden Wochenenden führt eine Radtour durch die Naturschutzgebiete bei Rastatt und bei Munchhausen („Delta de la Sauer, 12. März)), zu Fuß geht es rund um Erlenbach (25. März), zum Projekt „Sumpfschildkröte ohne Grenzen“ bei Neuburg (26. März) und ins Poldergebiet Greffern/Söllingen in Mittelbaden. Alle Touren finden unter Führung eines Rheinpark-Guides statt.

Info

Weitere Informationen und Anmeldung beim Pamina-Rheinpark, Telefon 07222 7344057, oder im Internet unter www.pamina-rheinpark.org.