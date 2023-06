Als es im Sommer 2022 zu einem Großbrand im Elsass kam, waren Feuerwehrleute dies- und jenseits der Grenze im Einsatz. Möglich gemacht hat das ein deutsch-französisches Abkommen, das nun weiter ausgeweitet wird.

Beim Feuer in Mothern kamen die Einsatzkräfte aus Baden und dem Elsass. Aber beispielsweise auch die Feuerwehr Bad Bergzabern arbeitet mit den französischen Kräften aus Wissembourg zusammen - und organisiert gemeinsame Übungen. Das Löschboot „Pamina 1“, das im Karlsruher Hafen liegt, ist seit bereits seit 2017 auf dem Rhein in beiden Ländern im Einsatz. Was in einer Grenzregion wie dem Pamina-Raum (Elsass, Nordbaden, Südpfalz) längst Normalität sein sollte, ist allerdings mit einigen Hürden gespickt. Mit hinein beim grenzüberschreitenden Hilfseinsatz spielt Rechtliches und Behördliches. Aber auch unterschiedliche Anschlüsse für die Wasserschläuche können im Ernstfall zum Problem werden. Und dann gibt es noch die Sprachbarrieren, wie bei der Sitzung des Eurodistrict Pamina in Herxheim deutlich wurde.

Bei der gemeinsamen Waldbrandübung kam ein Helikopter zum Einsatz. Archivfoto: Marvin Riess/Einsatzreport24

Das Gremium, das sich aus Vertretern und Vertreterinnen der Pamina-Region zusammen setzt, hat sich erneut für die Stärkung der grenzüberschreitenden Feuerwehrarbeit ausgesprochen. „Abkommen über die alltäglichen Hilfeleistungen der Feuerwehren im Grenzgebiet zwischen den Departements Bas-Rhin und Moselle (Frankreich) und dem Bundesland Rheinland-Pfalz (Deutschland)“ heißt das Schriftstück offiziell , in dem fest geschrieben steht, dass eine „gutnachbarschaftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet des grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes für eine gemeinsame europäische Zukunft unabdingbar ist“. Ende 2021 wurde bereits ein Abkommen zwischen Frankreich und Baden-Württemberg unterzeichnet, weshalb bei besagtem Brand in Mothern 21 Feuerwehrleute aus Baden mit im Einsatz waren. Nun tritt ein solches Abkommen auch zwischen Frankreich und Rheinland-Pfalz in Kraft. Geregelt sind darin unter anderem die Zuständigkeiten, die Vorkehrungen beim Grenzübertritt aber auch die gegenseitige Anerkennung von Berechtigungen und Qualifikationen.

Im Gremium war man sich einig, dass die Zusammenarbeit generell schon gut funktionieren. Ein besonderes Augenmerk soll künftig auf der grenzüberschreitenden Waldbrandfrüherkennung und -bekämpfung liegen, da diese auch immer stärker den Pamina-Raum betrifft. Eine gemeinsame Waldbrandübungen fand im April im Bienwald bei Scheibenhardt statt. Mehr als 100 deutsche sowie 45 französische Feuerwehrleute waren dabei. Es kam auch ein Helikopter mit neuartigen Löschsystemen zum Einsatz. Weitere konkrete Angebote sollen nun Sprachkurse für die Feuerwehrleute sein. Und auch die Anschaffung von Übergangsstücken für die unterschiedlichen Schlauanschlüsse wird voran getrieben.

Info

Informationen zum Eurodistrict Pamina, dessen Vertreter und Vertreterinnen sowie zu den Sitzungen gibt es unter www.eurodistrict-pamina.eu