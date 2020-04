Rémi Bertrand, der Präsident des Eurodistrikt Pamina sowie seine beiden Stellvertreter die Landräte Christoph Schnaudigel und Fritz Brechtel sehen in der Corona-Krise trotz zahlreicher Herausforderungen eine Chance zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Das gaben sie nun in einer Mitteilung bekannt.

Hintergrund ist die Coronakrise, aufgrund derer es zu zahlreichen Anfeindungen zwischen Deutschen und Franzosen kam. Die Region Grand Est, zu der das Elsass gehört, wurde sehr früh zum Risikogebiet erklärt. Diese Krise hatte alle Verträge innerhalb weniger Stunden außer Kraft gesetzt – inklusive das Schengener Abkommens.

Trotz dieser schwierigen Situation für den Pamina-Raum funktioniere die deutsch-französische Freundschaft weiter. Fritz Brechtel erinnert dabei an die Übernahme elsässischer Patienten in die Krankenhäusern von Kandel, Karlsruhe und Baden-Baden. Darüber hinaus haben die Behörden in kurzer Zeit mehr als einhundert Anfragen bezüglich der Grenzschließungen bearbeitet und die politischen Verantwortungsträger auf deutscher Seite bezüglich der Diskriminierung von elsässischen Grenzgängern sensibilisiert.

Nun gehe es den Verantwortlichen um eine möglichst schnelle Wiedereröffnung der Grenzen. Außerdem habe der Eurodistrikt das Land Baden-Württemberg dazu aufgefordert, im Einklang mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland eine Gleichbehandlung von Grenzgängern sicherzustellen. Die aktuelle Krise zwinge die Menschen zu mehr „grenzüberschreitender Bescheidenheit“. Dennoch wolle man das Engagement für Solidarität und Zusammenarbeit verstärken.

Der Eurodistrikt sei bereit, diese Herausforderungen anzunehmen und sich auf eine neue Form der Zusammenarbeit einzulassen, die noch näher an den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürger ausgerichtet sei. Dazu gehöre es auch, eine Überprüfung des Grenzgänger-Status einzufordern.