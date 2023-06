„OrienTEE“ nennt sich ein Bildungsprojekt, das Schulen mit Unternehmen in Baden, der Pfalz und dem Elsass verbindet. Nun gibt es mehr Geld, um die Idee weiter auszubauen.

Die konkrete Zusammenarbeit bei OrienTEE sieht so aus, dass zwei Schulen ein grenzüberschreitendes Tandem bilden und im Laufe eines Schuljahres gemeinsam ein konkretes Projekt unter realen Bedingungen für und mit einem Unternehmen durchführen. Das bedeutet auch, dass zunächst Schulen und die Unternehmen am Oberrhein mobilisiert werden müssen, um die entsprechenden Tandems zu bilden.

In der Anfangsphase lernen die Schülerinnen und Schüler das Partnerunternehmen und die dortigen Berufe kennen. Während des Schuljahrs finden dann mehrere Treffen der Tandems statt, um das Projekt voranzutreiben und dann abzuschließen. Diese Austausche würden „einen fruchtbaren grenzüberschreitenden Nährboden bilden, der die Mobilität fördert, den interkulturellen Austausch unterstützt und zur Berufsorientierung beiträgt“, wie es bei der Versammlung von Vertretern und Vertreterinnen des Eurodistrict Pamina in der Elmar-Weiller-Festhalle in Herxheim hieß.

Der Eurodistrict Pamina möchte das OrienTEE-Projekt weiter ausbauen und stellt dafür knapp 45.000 Euro bereit. Das Projekt zählt insgesamt rund 20 Partner, darunter das Rectorat de l'Académie de Strasbourg, die CCI Alsace Eurométropole, das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium, die IHK für die Pfalz, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, den Weincampus in Neustadt sowie das Regierungspräsidium Karlsruhe. OrienTEE soll etwa 600 Jugendliche aus 44 Klassen erreichen, die dann grenzüberschreitende 22 Tandems bilden.

Schüler für Klimaschutz

Ein weiteres Bildungsprojekt in der Pamina-Region ist die Klimaschutz-Schülerkonferenz. An dieser nehmen Schülerinnen und Schüler teil und vertreten die von der jeweiligen Klasse erarbeitete Ideen. Bei der Pamina-Klima-Challenge werden dann konkrete Klimaschutzaktionen umgesetzt – und auch die Bevölkerung mit einbezogen.

Bei der vergangenen Konferenz im Mai 2023 waren 20 Jugendliche dabei, die sich mit den Themen „Wasser“ und „Onlineverhalten“ befassten. Austragungsort war die Jugendbegegnungsstätte Centre International Albert Schweitzer in Niederbronn-les-Bains. In Workshops erarbeiteten die Jugendlichen mit der Unterstützung von Coaches konkrete Klimaschutzmaßnahmen. Zudem wurden auch die Themen der letzten Konferenz nochmals aufgegriffen und einige Aktionen für die zweite Auflage der Pamina-Klima-Challenge erneut ausgewählt.

Rund 20 Aktionen wurden von den Jugendlichen für den Klimaschutz entwickelt. Die Durchführung wurde unterstützt durch das Deutsch-französische Jugendwerk, den Landkreis Südliche Weinstraße, die Stadt Karlsruhe und die Collectivité européenne d'Alsace unterstützt.

Auch im Jahr 2025 soll die Pamina-Klimaschutz-Schülerkonferenz wieder stattfinden. Diesmal ist das Thema „Biodiversität und deren Schutz“. Der Eurodistrikt Pamina möchte sich mit rund 50.000 Euro in den Jahren 2024 bis 2026 an dem Projekt beteiligen.