„Roppenheim The Style Outlets“ feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Das Outlet-Center nahe der deutsch-französischen Grenze hat lange Zeit für heftige Diskussionen gesorgt

Mittlerweile gilt das Outletcenter in der Geschäftswelt des Dreiländerecks Baden-Elsass-Pfalz als etabliert. Die Angst ging um in der grenzüberschreitenden Region, als zur Jahrtausendwende die Pläne eines Markendorfes die Runde drehten. Ein Sterben der Innenstädte wurde von den Einzelhandelsverbänden befürchtet. „Wir haben in den zehn Jahren Bestehen keine Geschäfte vernichtet, vielmehr haben wir die Region attraktiver gemacht“, sagt Christophe Girard, Geschäftsführer des Roppenheimer Outlet-Centers heute.

Hohe Investitionen des Investors

Rund 100 Millionen Euro hatte die spanische Immobiliengruppe Neinver investiert, um nach den Plänen des Straßburger Architekturbüros Thales das „Roppenheim The Style Outlets“ zu realisieren. Am 25. April 2012 wurde das Outlet eröffnet. Fachwerkhäuser mit Dachgiebeln, zahlreiche Pflanzbeete, mehrere Hundert Bäume, zwei kleine Seen, Wasserspiele, Kinderspielplatz und unzählige Ruheinseln bilden das Center.

105 Boutiquen sind auf 27.200 Quadratmeter Fläche und insgesamt 50.000 Quadratmeter Grünfläche eingebettet. Seit seiner Eröffnung verfolgt das Outlet eine konsequente Strategie der ökologischen Nachhaltigkeit, wie es heißt. Unter anderen werden die Grünflächen mit gesammeltem Regenwasser bewässert, in Partnerschaft mit einem Schäfer aus der Region beweiden Schafe die Grünfläche hinter dem See, die gesamte Dekoration ist recycelbar und selbst der Werbeflyer ist aus Recyclingpapier. Zudem wird ein kostenfreier Shuttle-Bus-Service von Karlsruhe-Baden-Baden sowie von Straßburg ins Outlet angeboten. „Wir sind ein Einkaufszentrum, aber wir versuchen das Bestmögliche zu tun, um unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten“, betont Christophe Girard.

Zweisprachige Mitarbeiter in den Läden

Um die Attraktivität des Outlets zu erhalten, wurden allein in den Jahren 2018 bis 2020 weitere 2,5 Millionen Euro in die Unterhaltung und verschiedene Umbauten investiert. Die Zahl der Parkplätze wurde auf nunmehr 2.000 gebührenfreie Plätze erhöht, die Außenbewirtung der drei Restaurants erhielt Sonnenschutz, der Kinderspielplatz wurde erweitert und im sanitären Bereich separate Wickelräume eingerichtet. Bis zu 700 meist zweisprachige Mitarbeiter sind im Outlet während der Sommermonate beschäftigt. „Wir haben noch viele offene Stellen, denn wir finden fast keine deutschen Arbeitnehmer, die auch französisch sprechen“, so der Geschäftsführer.

Zufrieden ist Christophe Girard mit den Besucherzahlen, wie er im Gespräch betont. Waren es im ersten Eröffnungsjahr bereits 1,3 Millionen, so konnte diese Zahl auf zwei Millionen im Jahre 2019 gesteigert werden. Rund 60 Prozent kommen aus Frankreich, rund 27 Prozent aus Baden-Württemberg und rund neun Prozent aus Rheinland-Pfalz. Corona bedingte Schließungen des Outlets, aber auch die Grenzrestriktionen ließen den Umsatz in den beiden vergangenen Jahren etwas schrumpfen, zumal sich viele deutsche Besucher trotz der 30-Kilometer-Regelung nicht über die Grenze wagten. Seit 14. März sind jedoch in Frankreich alle Restriktionen aufgehoben, weshalb Christophe Girard trotz der gestiegenen zuversichtlich in die Zukunft blickt.

Sommerschlussverkauf startet bald

Besondere Überraschungen sind im Geburtstagsjahr angekündigt. Noch bis 30. September können die anlässlich des zehnten Geburtstags installierten 250 „Sky Flowers“ des französischen Künstlers Pierre Estève und seinem Umweltprojekt „Flowers of change“ bestaunt werden. Aktuell finden im „Roppenheim The Style Outlets“ zudem die Vorpremieren für den Sommerschlussverkauf statt, der am 22. Juni in Frankreich beginnt.