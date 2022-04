Am Ostersonntag hoppelt Meister Lampe höchstpersönlich durch den Schlossgarten in Bruchsal und wartet darauf, von den kleinen und großen Besuchern gefunden zu werden. Die Hasensuche für die ganze Familie ist von 12 bis 16 Uhr angekündigt und es gibt eine kleine Überraschung. Wer dann noch ein gemeinsames Bild von sich und dem Osterhasen einsendet, kann eine Schlossführung für die ganze Familie gewinnen.

Wie begrüßte man sich früher? Wie musste man sich bei Tisch benehmen? Wer schlief in einem Paradebett ‒ und was ist überhaupt ein Paradebett? Bei einer Schnitzeljagd durch Schloss und Garten erkunden Kinder am 14. April um 15 Uhr spielerisch die barocken Schlossräume, lösen Rätsel und werden selbst Teil von Geschichten. Auf die jungen Entdeckerinnen und Entdecker warten während der spannenden Erkundung einige Überraschungen.

Magd und Fürstbischof

Am Ostersonntag um 15 Uhr wartet „Küchenmagd Notburga“ auf die Kinder im Schloss: Sie braucht Hilfe, um die Eier, die im ganzen Schloss versteckt sind, zu suchen. Als Küchenmagd kennt Notburga natürlich auch die Rezepte aus der Schlossküche und verrät ein paar leckere Kochideen. Zu diesem Rundgang für Kinder ab fünf Jahren in erwachsener Begleitung, gehört zudem ein Spiel, bei dem man Geschick beweisen muss. Zum Abschluss studieren alle gemeinsam einen Bauerntanz ein. Wie war das Leben wohl damals in einem großen Schloss? Was aßen die barocken Fürsten in der Bruchsaler Residenz? Und was gab es für die Dienerinnen und Diener?

Bei der Führung „Zu Besuch am Hofe des Fürstbischofs“ am Ostermontag um 15 Uhr werden all diese Fragen beantwortet. Die Familienführung eignet sich für alle ab 5 Jahren. Das Schloss Bruchsal sieht fast aus wie aus einem Märchenbuch. Tatsächlich gibt es Bilder an der Decke oder auf Wandteppichen, hinter denen aufregende Geschichten stecken.

Beim Ferienspaß in den Osterferien am 21. April um 15 Uhr geht es diesen Erzählungen auf die Spur. Die Sonderführung „Märchen und Mythen in Schloss Bruchsal“ richtet sich an Kinder ab acht Jahren.

Ostern in Schwetzingen

Die einstige Sommerresidenz der Kurfürsten von der Pfalz öffnet am 17. April die Tore des Schlossgartens Schwetzingen für das traditionelle „Osterhoppeln“. Jedes Jahr sind große und kleine Besucher in den Schlossgarten eingeladen, wenn sich der Osterhase höchstpersönlich auf den Weg nach Schwetzingen macht. Von 11 bis 16 Uhr hoppelt er durch das Grüne und versteckt hunderte Ostereier, die darauf warten gefunden zu werden. Es gibt nicht nur die Möglichkeit Ostereier zu finden, denn auch der Osterhase freut sich darauf gefunden zu werden. Wer Glück hat und ihn beim Hoppeln erwischt, kann sich freuen, denn er kennt sich in Schwetzingen gut aus und hat viele Geschichten über das Schloss und den Garten parat, die er gerne erzählt.

Info

Der Eintritt für den Schlossgarten Schwetzingen liegt bei 8 Euro für Erwachsene. www.schloss-schwetzingen.de.

Gewinnspiel Bruchsal „Foto mit dem Osterhasen“: Der Schnappschuss muss bis 19. April an info@schloss-bruchsal.de gesendet werden. Der Gewinn wird verlost. Schnitzeljagd durchs Schloss Bruchsal und den Garten am Gründonnerstag, 14. April, 15 Uhr. Preis: 6 Euro. Für Kinder ab 8 Jahren. Mit Notburga unterwegs am Sonntag, 17. April, 15 Uhr. Preis: Erwachsene 12 Euro. Familienführung „Zu Besuch am Hofe des Fürstbischofs“, Montag, 18. April, 15 Uhr. Preis: Erwachsene 12 Euro. Märchen und Mythen in Schloss Bruchsal, Donnerstag, 21. April, 15 Uhr. Preis: 6 Euro. Für Kinder ab 8 Jahren. Infos und Anmeldung: 06221 6588815, service@schloss-bruchsal.de.

AUSFLUGSTIPP

Der Frühling kehrt zurück, die Schulkinder haben Ferien, die Pandemie legt zumindest eine Pause ein – Zeit für Ausflüge in die Region. In einer losen Reihe stellen wir lohnende Ziele vor.