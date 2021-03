Mittwoch, 31. März, 14.30 bis 16 Uhr, veranstaltet die up PAMINA vhs einen Online-Vortrag in französischer Sprache über die Ostertraditionen im Elsass. Der Vortragende ist Adrien Fernique, Kulturvermittler am Musée Alsacien in Straßburg. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Osterhase, Oschterlammele, bemalte Eier, Oschterpùtz: Ostern ist ein Fest der Übergänge: Tod und Auferstehung, Auszug aus Ägypten, vom Frühling zum Winter. Dieser Vortrag spricht den möglichen Ursprung und die Bedeutung der uralten Bräuche an, die noch heute lebendig sind. Weitere Infos: Tel.: 0(033)-388949564, info@up-pamina-vhs.org, www.up-pamina-vhs.org.