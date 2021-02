Am 10. Februar von 14.30 bis 16.30 Uhr bietet die up PAMINA vhs einen Online-Vortrag in französischer Sprache an. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Esther Lenz, Pfarrerin in Wissembourg, spricht in ihrem Vortrag „Tout le monde aime la nouveauté, personne n’aime le changement“ von der 40-jährigen Wanderung des jüdischen Volkes von der Knechtschaft in die Freiheit. Diese uralte Erzählung wirft Fragen auf, die noch heute aktuell sind. Infos: 0033/388949564, Info@up-pamina-vhs.org, www.up-pamina-vhs.org.