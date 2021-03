Am Freitag, 16. April, 16.30 bis 18.30 Uhr, veranstaltet die up PAMINA vhs einen Online-Vortrag mit Frédéric Siebenhaar vom Eurodistrict Pamina. Es geht um die Folgen der Corona-Krise. Der Vortrag ist in deutscher und französischer Sprache und die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Die Pandemie hat das gewohntes Miteinander im PAMINA-Raum tiefgreifend gestört. Die Schließung der Grenzen im März 2020 bedeutete für viele Menschen einen Bruch in ihrem Alltag. Die Gesundheitskrise hat die vielfältigen Beziehungen, aber auch die Schwächen im grenzüberschreitenden Zusammenleben aufgezeigt. Was sind die Folgen und welche Perspektiven tun sich für die Zeit nach Corona auf? Infos und Anmeldung: 0033/388949564, info@up-pamina-vhs.org, www.up-pamina-vhs.org.