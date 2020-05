Auch für den Auftritt ohne Livepublikum müsse man sich vorbereiten, betonte der Hatzenbühler DJ Kevin Werling. Schon vorab hätte man sich mit den anderen DJ’s darauf geeinigt, wer an diesem Abend welches Genre bedienen sollte, damit für alle Zuschauer etwas dabei sei.

Der Auftritt wurde bei Facebook und Twitch gestreamt. „Die Menschen daheim den Alltag und die Sorgen vergessen lassen“, wollte auch der Schaidter DJ Jan-Henrik Völckel mit seiner Musik. Die Schwierigkeit bei einem Auftritt vor Online Publikum sei jedoch, dass man die Reaktion der Zuhörer nicht sehen könnte, erklärte Völckel. Deshalb müsse man im Moment einfach darauf hoffen, dass es dem Publikum gefällt.

Partykonzepte nach Corona

Das gäbe den Künstlern jedoch auch die Freiheit, einmal etwas neues auszuprobieren, merkte Völckel an. „Den Livestream bieten wir an, um im Gespräch zu bleiben“, erklärte die Betriebsleiterin der Diskothek Agostea, Stephanie Kreher. Schon jetzt arbeite man an verschiedenen Partykonzepten für die Zeit nach Corona. Um den Cashflow zu erhöhen, habe man sich überlegt, schon jetzt Tickets für die Events nach Corona zu verkaufen. Ohne dabei ein festes Datum anzugeben, aber dafür mit verschiedenen Vorteilen für die Käufer, wie zum Beispiel Freigetränke, die dem Käufer dann zu Gute kämen, so Kreher. Für die Branche sieht Kreher schwarz, die laufenden Kosten seien erdrückend und ohne Einnahmen schwer zu stemmen.

Disko-Mitarbeiter in Kurzarbeit

Das größte Problem sei die Ungewissheit so Kreher. Würde man wissen, wie lange man noch durchhalten müsse, könnte man besser planen, so Kreher. Ihre festangestellten Mitarbeiter habe sie in Kurzarbeit schicken müssen. In den Kurzarbeitsbezügen für die festangestellten Mitarbeiter seien jedoch keine Nachtzuschläge mit inbegriffen. Diese würden jedoch einen großen Teil der Bezahlung ausmachen, berichtet Kreher. Einmal die Woche treffe man sich noch in einem kleinem Team um vereinzelt Renovierungsarbeiten vorzunehmen. „Sorgen mache ich mir vor allem um die Aushilfskräfte, die ich beschäftigte“, so Kreher. Das seien vor allem Schüler und Studenten, die neben Schule und Studium noch etwas Geld verdienen wollten. Vom Kurzarbeitergeld sind Aushilfskräfte nämlich ausgeschlossen. Außerdem geht Kreher davon aus, dass sich ein Teil der Aushilfskräfte über die Zeit andere Jobs suchen werden, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das könne irgendwann zu Personalengpässen führen, so Kreher. Sie betont jedoch, dass sie dafür absolutes Verständnis habe. Einzig um die von ihre beschäftigten Mitarbeiter der Security müsse sie sich derzeit keine Sorgen machen, denn die seien im Moment besonders gefragt. Zum Beispiel am Eingang von Supermärkten und Baumärkten.