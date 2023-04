Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Turmbergterrasse auf dem Hausberg ist ein spektakuläres Beispiel dafür, dass der Stadt auch einmal etwas gelingen kann. Und in Zeiten wie diesen vielleicht sogar etwas zu gut. Denn bei gutem Wetter lockt der Ausblick über Stadt und Rheinebene so viele Besucher an, dass Abstands- und Hygieneregeln kaum einzuhalten sind. Dann kommt die Polizei.

„Ja, wir sind extra rübergefahren, weil wir die Aussicht so toll finden“, sagt Sandra aus Maximiliansau. Gerade rechtzeitig sind die junge Frau und ihr Begleiter zu ihrem Auto zurückgekehrt,