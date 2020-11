Am 24. September eröffnete die schwedische Möbelkette Ikea eine Filiale an der Durlacher Allee. Mit viel Diskussion im Vorfeld, einiger Verspätung und dem Versprechen, nicht zum Verkehrskollaps der Stadt beizutragen. Ob und wie das umgesetzt wird, testet Simona Turini bei einem typischen Ikea-Einkauf.

Ich brauche ein neues Billy-Regal. Da ich mitten in der Stadt wohne, besitze ich schon seit Jahren kein Auto mehr. Auch Stadtmobil-Kundin bin ich (noch) nicht und mein Fahrrad erscheint mir für den Transport größerer Möbel ungeeignet. Aber Ikea Karlsruhe bietet auf der Webseite verschiedene Transportmöglichkeiten an: E-Lastenkarren und -fahrräder über die App „Freetrailer“, Mietwagen über die Firma Hertz oder auch die Lieferung nach Hause. Die beiden ersten Möglichkeiten sind am günstigsten, denn beide E-Lastentransporter darf man für bis zu drei Stunden kostenfrei entleihen.

Unterstützung gesucht und müde Füße vom Warten

Ein Billy-Regal in der Größe 80x30x202 Zentimeter wiegt stramme 35 Kilogramm. Bereits als ich das Paket im SB-Möbellager auf meinen Wagen wuchte, merke ich, dass ein Heimtransport ohne Unterstützung schwierig wird. Also begebe ich mich nach dem Bezahlen an den Transportschalter, der an diesem Vormittag leider unbesetzt ist. Stattdessen sind alle Service-Schalter offen und sichtlich überforderte Mitarbeiter bemühen sich, der langen Schlange von umtausch- und rückgabewilligen (und mindestens genauso überforderten) Kunden Herr zu werden.

Für den Servicebereich muss man eine Nummer ziehen, aber eine Möglichkeit, eine Wartenummer für den Transport der gekauften Waren zu ziehen, gibt es nicht. Also stelle ich mich an den Transportschalter und warte. Und warte. Und warte. Nach einer guten halben Stunde will ich nicht mehr warten und bitte eine der Service-Mitarbeiterinnen, einen Kollegen zum Transportschalter zu rufen. Das kann sie zwar nicht, aber da ich meine Waren bereits habe, wird sie mir helfen.

Schnell ist alles geklärt: Der sehr geräumige E-Anhänger, mit dem man Möbel durchaus zu Fuß in die Stadt bringen kann, ist leider nicht für eine Straßenbahnfahrt geeignet. Da ich in die Weststadt muss, ist mir der Weg zu Fuß zu weit. Die Lastenfahrräder wirken auf mich zu klein, um ein zwei Meter langes Paket sicher die Durlacher Allee entlang zu fahren. Blieben ein Mietwagen oder die Lieferung nach Hause. Ich entscheide mich für Letzteres, was eine Woche dauern und mich bei einem Warenwert unter 300 Euro nochmals 29 Euro kosten wird. Eine Lieferung am selben Tag ist ebenfalls möglich, kostet aber mehr. Für Billy in oben genannter Ausführung bezahlt man übrigens 38 Euro. Bei meinem Einkauf – insgesamt zwei Billy-Regale samt Türen und ein paar Einlegeböden – lohnt sich das, zumal ich im vierten Stockwerk wohne.

Das Transportmittel der Wahl ist die Straßenbahn

Wenn man jedoch wirklich nur ein einzelnes Regal mitnehmen will, ist es sinnvoller, lieber mit einem guten Freund zum Einkaufen zu fahren und das Paket dann zu zweit in der Straßenbahn zu transportieren. Immerhin ist die Haltestelle Weinweg direkt vor der Tür. Unter den Service-Mitarbeitern geht übrigens die Legende von zwei Studenten um, die vor einigen Wochen mithilfe der E-Lastenkarren eine komplette Küche nach Hause transportierten. Der gute Freund ist also für einen IKEA-Einkauf offenbar immer eine gute Idee, dann klappt es auch ohne Auto.