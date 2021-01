Mit Schnittwunden im Gesicht wird ein 25-jähriger Somalier in einem Krankenhaus behandelt, der zuvor versucht hat einen 65-jährigen Obdachlosen zu bestehlen. Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte der 25-jähriger Somalier am Sonntag gegen 2.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz einen 65-jährigen wohnsitzlosen Deutschen zu bestehlen. Der Wohnsitzlose nächtigte zu diesem Zeitpunkt auf der Holzbank eines Straßenbahnwartehäuschens. Als der 65-Jährige den Diebstahlsversuch bemerkte, fügte er dem 25-Jährigen Schnittverletzungen im Gesicht mit einem Kartoffelschälmesser zu. Beide Männer standen laut Polizei „stark unter der Beeinflussung von Alkohol“. Der 65-Jährige musste in Schutzgewahrsam genommen werden. Der 25-Jährige landete zur medizinischen Versorgung der Schnittwunde im Krankenhaus.