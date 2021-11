Die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg besagt, dass für öffentliche Veranstaltungen, zu denen auch Theaterbesuche gehören, bis auf Weiteres die 2G-plus-Regelung gilt. Das heißt, dass Vorstellungen nur noch für Geimpfte und Genesene möglich sind, die zusätzlich einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen müssen.

Dies gilt auch für die Badische Landesbühne (BLB), die gehalten ist, dieses beim Einlass digital zu kontrollieren, schreibt die BLB in einer Pressemitteilung. Das bedeutet, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer den entsprechenden QR-Code per App oder in Papierform sowie den Personalausweis vorlegen müssen. Der Zutritt nur mit dem gelben Impfpass ist nicht mehr möglich. Die Badische Landesbühne bittet, dies bei einem Theaterbesuch zu beachten.