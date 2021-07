Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) wollen mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg wieder den Trambahnverkehr der Linie 2 zwischen dem Städtischem Klinikum und Knielingen Nord aufnehmen. Im Laufe der kommenden Woche sollen die gutachterlichen Untersuchungen in diesem Streckenabschnitt sowie die Reinigungsmaßnahmen der verschmutzen Schienen endgültig abgeschlossen werden, so dass auch dieser Teil des innerstädtischen Liniennetzes dann wieder für den Betrieb freigegeben werden kann. Bis die Bahnen der Linie 2 fahren können, verkehren auch weiterhin Busse als Schienenersatzverkehr zwischen Städtischem Klinikum und Knielingen Nord.