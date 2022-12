Der Weihnachtsmarkt hat ein vielfältiges Angebot und ist angenehm entzerrt.

Wenn der Mensch will, dann findet er noch im besten Glühwein nicht nur ein Haar, sondern gleich eine ganze Perücke. Gerade deshalb muss gesagt werden, dass der Karlsruher Weihnachtsmarkt zu den schönsten seiner Art zählt. Die Vielfalt im Angebot ist breit und auf schönem Niveau. Dazu wird das weihnachtliche Treiben durch die verschiedenen Standorte angenehm entzerrt. Und wer heute bis 22 Uhr öffnen will, fordert morgen 23 und übermorgen 24 Uhr. Nein, so wie es ist, ist es nicht nur gut, sondern richtig gut.