Eine Art „schwebender“ Rundbau mit begehbarem Dach und Garten. So in etwa könnte das neue Karlsruher Wahrzeichen aussehen. Zumindest wenn es nach den Architekten und politischen Vertretern geht, die nun die Ergebnisse einen Planungswettbewerb fürs Ettlinger Tor vorgestellt haben.

So könnte sich der Karlsruher Baubürgermeister Daniel Fluhrer am Ettlinger Tor schon einen höchst spektakulären, architektonischen Akzent vorstellen. Etwas in der Art, wie es das