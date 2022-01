Seit der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember des vergangenen Jahres ein neues Tarifmodell eingeführt und das Ende der sogenannten Vierer-Karten und die Abschaffung der Fahrkartenentwerter verkündet hat, reißt die Kritik nicht ab.

Selbst Landtagsabgeordnete meldeten sich zu Wort und ein Mitglied der CDU-Fraktion im Kreistag hat gar personelle Änderungen in der Geschäftsführung gefordert. Der KVV habe seine besten Zeiten hinter sich, hieß es. Rückendeckung bekam Geschäftsführer Alexander Pischon jetzt allerdings von Oberbürgermeister Frank Mentrup, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des KVV ist. „Da beklagen sich teilweise politische Repräsentanten, die nicht mehr wissen, was ihre Vertreter im Aufsichtsrat beschlossen haben.“

Schwierige Kommunikation

Pischon selbst räumte Fehler in der Kommunikation ein. Die Entscheidung, die Viererkarte abzuschaffen, wurde vom Aufsichtsrat zwar bereits 2019 beschlossen und Mitte 2021 umgesetzt. Richtig hoch gekocht ist die Kritik erst nach dem Fahrplanwechsel im Dezember, auch weil in den kommenden Monaten die Stempelautomaten in den Bahnen abgebaut werden. Inzwischen gelten die an Automaten gekauften Fahrkarten sofort und müssen nicht mehr entwertet werden. Dies diene dem Ziel, die Beförderungsbedingungen im öffentlichen Nahverkehr bundesweit zu vereinheitlichen. Dazu gehört, dass Fahrkarten in vielen Städten schon heute mit dem Kauf gültig sind und nicht mehr entwertet werden müssen.

„Es tut mir ausdrücklich leid, dass die Kommunikation an einigen Stellen nicht gut genug war“, habe man das Problem bei der Umstellung auf das neue System unterschätzt. Das soll nun nachgeholt werden, auch Schulungen will man anbieten. Laut Pischon seien 85 Prozent der KVV-Kunden ohnehin Abo-Kunden, die von den Umstellungen nicht betroffen sind. Die Viererkarten wurden zuletzt von gerade mal noch 1,4 Prozent der Kunden genutzt. Hinzu komme, dass die Tageskarten in der Regel nur noch so viel kosten wie eine Hin- und Rückfahrt am selben Tag, der Preisvorteil der Viererkarten also gar nicht mehr gegeben wäre.

Digitale Zukunft

Zwar werde es auch künftig Fahrkarten aus Papier an den Automaten und in den Geschäftsstellen geben, doch die Zukunft liege eindeutig im digitalen Fahrkartenverkauf, sagt Pischon. Beispiele seien der neue Luftlinientarif und die Homezone, die es ausschließlich digital über die Regiomove-App angeboten werden. Diese Angebote sind teilweise deutlich preiswerter als die sich an der Wabenstruktur orientierenden Papier-Fahrkarten.

Andererseits können sie nur angeboten werden, weil sie keinen personellem Aufwand seitens des KVV erfordern. Kritik, dass ältere Menschen von den digitalen Angebote ausgeschlossen würden, weil sie Probleme mit der Technik hätten, laufen laut Mentrup auch ins Leere. Der Erfolg der Corona-Warn-App zeige, dass quer durch alle Bevölkerungsschichten der Umgang mit Smartphones verbreitet ist. Zudem seien die digitalen Angebote nur Ergänzungen des weiterhin bestehenden, analogen Angebots. Ausgeschlossen werde also niemand.

Was ändert sich?

Abschaffung der Viererkarten: Bei Kauf einer Viererkarte verbilligte sich früher die einzelne Fahrt um 15 bis 20 Prozent. Allerdings kostete bereits eine Einzelkarte mit Bahncard-Rabatt weniger als eine Fahrt mit der Viererkarte. Inzwischen sind die Angebote der Tageskarten deutlich attraktiver, denn sie kosten nur so viel, wie zwei Fahrten am selben Tag. Paare fahren mit der Tageskarte für zwei Personen billiger als früher mit einer Vierkarte und können zudem Kinder und Enkel unter 15 Jahren kostenlos mitnehmen.

Luftlinie: das neue Tarifangebot, das es nur über das Smartphone gibt, ist besonders interessant bei kurzen Fahren über die Wabengrenzen hinweg. Der Grundpreis beträgt 1,40 Euro pro Fahrt, hinzu kommen 22 Cent je Kilometer. Bahncard-Inhaber zahlen 1,05 Euro als Grundpreis und 17 Cent je Kilometer dazu. Vor dem Einstieg muss auf dem Smartphone der Start-Button gedrückt werden, am Zielort auf dann auf Stop. Die Fahrt vom Bahnhof Wörth nach Maxau auf Karlsruher Seite kostet auf diese Weise lediglich gut zwei Euro (mit Bahncard ca. 1,60 Euro), als Papierticket 3,80 Euro (2,90 Euro mit der Bahncard).