Die Saalbachniederung soll Naturschutzgebiet (NSG) werden. Das größte zusammenhängende Wiesengebiet in Nordbaden mit angrenzenden Waldflächen ist Brut- und Rastplatz für zahlreiche Vogelarten, darunter solche, die auf der sogenannten roten Liste stehen und vom Aussterben bedroht sind. Über 200 Vogelarten sind in dem Gebiet bekannt.

Gleiches gilt für Insekten. So ist etwa der Bleiche Alteichen-Nachtbock (Trichoferus pallidus), eine Käferart, in Baden-Württemberg nur noch an zwei Standorten zu finden – einer davon die Saalbachniederung. „Insgesamt ein außergewöhnliches Gebiet mit besonderer und überregionaler Bedeutung“, sagen Tobias Korta und Daniel Taddatz vom Umweltreferat des Regierungspräsidiums in Karlsruhe. Beiden haben in den Tagen vor Weihnachten in den angrenzenden Gemeinden den Stand der bisherigen Bemühungen um das schutzwürdige Gebiet vorgestellt.

Auch Baggersee unter Schutz stellen

„Die bisherigen Schutzmaßnahmen wie FFH-Ausweisung, Landschafts- oder Vogelschutzgebiet reichen nicht aus, um alle Arten zu schützen“, so Korta. Dem zukünftigen Naturschutzgebiet sollen zudem Teile der beiderseits angrenzenden Wälder zugeordnet werden, die ebenfalls einige Besonderheiten und eine hohe Wertigkeit aufweisen. Sie haben eine wichtige Archefunktion für seltene Offenlandarten, die sich bei Bedarf dorthin zurückziehen können. Integriert werden soll auch der Baggersee, dessen Flachwasserzonen von vielen Arten besiedelt sind. Mit der Ausweisung als NSG bleibe das Gebiet aber keinesfalls sich selbst überlassen. Korta und Raddatz sehen durchaus Entwicklungspotenziale, wie etwa die Renaturierung des Saalbachs und Anlage weiterer Flachgewässer. Denkbar seien die Etablierung einer „Wilden Weide“ zur Förderung der Artenvielfalt sowie die Aufhebung der starren Grenze zwischen Wald und Offenland, die Förderung lichter Waldstrukturen oder die Anlage von extensiven „Naturschutzäckern“.

Mit den betroffenen Kommunen, dem ForstBW, den Landwirten, Jagdpächtern sowie dem Kieswerk wurden oder werden derzeit Gespräche geführt.

Die weiteren Schritte wären nun den Entwurf der NSG-Verordnung zu verfassen und zu begründen. Von Januar bis März könnte dann die Anhörung der Träger öffentlicher Belange und der Naturschutzverbände mit paralleler Offenlage erfolgen. Wenn im Sommer alle eingegangenen Stellungnahmen beantwortet sind, kann im Herbst 2022 die NSG-Verordnung erlassen und mit der Verkündigung im Gesetzblatt rechtswirksam werden.

Sumpfrohrsänger und Rotrückenwürger

Die Saalbach-Niederung liegt zwischen den Gemarkungen Bruchsal, Karlsdorf, Neudorf und Hambrücken. Bis in die 1960er Jahre hinein wurde die Saalbachniederung als Wiese für die Heuproduktion genutzt. Zweimal im Jahr wurden die Wiesen mit dem Wasser des hoch gelegenen Saalbachs geflutet. Es war ein Refugium für heute seltene Blumen und Kräuter sowie für Vögel, wie etwa dem Weißstorch. Das änderte sich mit zunehmender Intensivierung die Landwirtschaft. Aus Wiesen wurden Äckern. Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre begann der Hambrücker Franz Debatin sich für den Naturschutz zu engagieren, wurde zunächst ehrenamtlicher Naturschutzwart und gründete in Hambrücken einen Örtsverein des Naturschutzbundes (Nabu).

In dieser Zeit wandelte ein Landwirt mit Landesmitteln aus dem Extensivierungsprogramm 25 Hektar Ackerfläche wieder in Wiese um. Andere Landwirte schlossen sich an, so dass zusammen etwa 250 Hektar Grünland entstanden. Der Nabu kaufte Flächen in der Saalbachniederung, um sie für den Naturschutz zu sichern. So ist ein hochwertiger Lebensraum entstanden, der auch durchziehende Wattvögel anlockt. Kiebitz, Grauammer, Drossel-, Teich- und Sumpfrohrsänger sind dort ebenso zu beobachten wie der Neuntöter oder Rotrückenwürger, sowie der Eisvogel. Wegen der großen Bedeutung für den Natur- und Artenschutz wurde die Saalbachniederung vom Land Baden-Württemberg 2005 als Fauna-Flora-Habitat, als sogenanntes FFH-Gebiet, sowie 2007 zusätzlich als Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Seither ist die Saalbachwiesenlandschaft Bestandteil des Europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“.