Noch hat die Branddirektion der Karlsruher Berufsfeuerwehr ihren Sitz mitten in einem Wohngebiet der Innenstadt. Das über 80 Jahre alte, denkmalgeschützte Gebäude in der Ritterstraße, neben dem Kongresszentrum, wird den Anforderungen an eine moderne Feuerwache aber kaum noch gerecht, zumal Erweiterungen hier nicht möglich sind.

Bereits 1960 wurde deshalb direkt beim Rheinhafen die Feuerwache West eröffnet und dort sind neben einem Löschzug inzwischen auch fast alle Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr untergebracht.