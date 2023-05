Sie lassen nicht locker, die lautstarken Gegner der „neuen“ Turmbergbahn. Wie bereits berichtet, läuft die Betriebsgenehmigung der aktuellen Turmbergbahn am Karlsruher Hausberg in Durlach aus - und die Verlängerungen derselben wird nun immer schwieriger.

Die ursprüngliche Idee: wenn schon modernisiert werden muss, dann soll die neue Bahn ins bestehende Schienennetz integriert werden. Dazu müsste die Gleisstrecke lediglich um 175 Meter verlängert werden. Kein großes Problem, möchte man meinen, zumal zwischen zwei einseitig bebauten Straßen extra eine Trasse für die Verlängerung der Bahn freigehalten wurde. Dort entwickelte sich natürlich ein Grünzug, kein Super-Biotop, aber auf alle Fälle schöner anzusehen, als Beton, Glas und Stahl einer neuen Trasse. Die Anwohner der Turmbergbahn fürchten dagegen um die Optik vor ihren Haustüren und natürlich würde die bisher eher ruhige Wohngegend durch vorbeirollende Bahnen zu einer etwas lauteren Wohngegend. Die politischen Parteien in Ortschafts- und Gemeinderat hatten aber eher das Ganze und weniger einzelne Betroffenheiten im Blick und stimmten dem Projekt bereits zu. Nun aber wartet die Gegenseite mit einem neuen Gutachten auf, in dem schwere Geschütze in Stellung gebracht werden. Von bewusster Täuschung schreibt Jürgen Deiters mit Blick auf die Antragsunterlagen und wittert „Erschleichung von Fördermitteln“ durch die Verkehrsbetriebe gleich. Harter Tobak. Auch seien die Sanierungskosten mit rund 14 Millionen Euro wohl extra zu hoch, die Neubaukosten mit 25 Millionen zu niedrig angesetzt, um das Projekt durchzubringen. Ziemlich sicher dürfte sein, dass beide Kostenansätze zu niedrig liegen. Das lehrt die Vergangenheit. Deiters war bis 2004 Professor an der Uni Osnabrück und damals auch ein Gutachten zum Stadtlinienverkehr in Osnabrück erstellt. Osnabrück ist in Sachen Schienennahverkehr bis heute eher unauffällig, setzt vor allem auf Buslinien. Ob Deiters der richtige Mann ist, um ein Gutachten für ein Projekt im Schienenmekka Karlsruhe zu erstellen, sei dahingestellt. Grundsätzlich gilt natürlich die alte Frage: Braucht es die Turmbergbahn überhaupt? Doch diese Frage kann man grundsätzlich auch bei Bädern, Bibliotheken und Theatern stellen. Wo doch jeder zu Hause Computer und Fernseher stehen hat. Diese Fragestellung könnte durchaus Spuren von Ironie enthalten.

Neues Landratsamt wird teuer

Auch am Ettlinger Tor soll für viele Millionen Euro etwas Altes durch etwas Neues ersetzt werden. Die Tage des Landratsamts – des früheren Badenwerk-Hochhauses – sind gezählt. Bisher gab es Überlegungen, dass auch die Stadt Karlsruhe auf dem Grundstück, gegenüber von Einkaufszentrum Ettlinger Tor und Badischem Staatstheater, zeitnah ein mittelhohes Hochhaus baut, doch nun zeigt sich, dass der Landkreis Karlsruhe bei den Planungen der Stadt Karlsruhe weit enteilt ist. Von rund fünf Jahren Vorsprung ist die Rede. Das mache eine gemeinsame Planung sehr „herausfordernd“. Deshalb kam es jetzt zur Kehrtwendung. Der Landkreis kauft von der Stadt noch so viel Gelände, wie er für seinen Neubau braucht und kann weitermachen. Die Stadt kauft sich damit Zeit für weitere, gegebenenfalls andere Planungen.