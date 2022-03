Sie sind schon lange angekündigt, ab diesem Sommer sollen sie geliefert werden: die neuen Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr-Gesellschaft (RNV). Warum es Verzögerungen gab und wann die erste sogenannte Rhein-Neckar-Tram fahren wird.

Im Juli soll sie geliefert werden: die erste neue Straßenbahn. Das hat die RNV nun auf Nachfrage mitgeteilt. Bis aber jeder Bürger in so ein modernes Gefährt einsteigen kann, dauert es noch etwas länger, denn: Vor dem Beginn des Fahrgastbetriebs stehen laut dem Verkehrsunternehmen erst einmal umfangreiche Testfahrten für die Zulassung an, zudem Schulungen zu den Abläufen in Betrieb und Werkstätten.

Die neuen Bahnen sollen dann zu Beginn vor allem den zusätzlichen Verkehr zur Bundesgartenschau 2023 in Mannheim unterstützen, bevor sie schnell im gesamten RNV-Netz unterwegs sein werden, sagt ein Unternehmenssprecher. Bei rund 250 Millionen Euro liegt das Auftragsvolumen, das die RNV in die neuen Fahrzeuge investiert. Sie ließen nun länger auf sich warten, als vorgesehen war.

Auf Kritik reagiert

Mit großem Medieninteresse wurde bereits im Oktober 2018 das Modell der neuen Rhein-Neckar-Tram enthüllt, für die der tschechische Hersteller Skoda Transportation im Juni 2018 den Zuschlag erhalten hatte. Damals hieß es noch, die Bahnen sollten ab 2021 auf die Schiene gehen und alte Fahrzeuge ersetzen.

Dann aber hagelte es zunächst einmal rechts- wie linksrheinisch Kritik von Behinderten- und Seniorenverbänden. Der Grund: Sie empfanden den Innenausbau der neuen Bahnen als nicht wirklich barrierefrei – etwa wegen Stufen auf dem Weg zu den Sitzen. Darüber hinaus kritisierten die Interessenvertreter, dass sie nicht von Anfang an in die Entwicklung mit einbezogen worden waren.

Die RNV besserte in Sachen Barrierefreiheit nach. Dann wurde es in der Öffentlichkeit lange still um die Tram. Stattdessen setzte das Verkehrsunternehmen ab Anfang 2020 ergänzend auf alte Bahnen mit Kurbeltechnik. Der Grund: Die Ludwigshafener Pilzhochstraße musste gesperrt werden, mehr Menschen stiegen deshalb auf den Öffentlichen Nahverkehr um.

Stahlkontingent reserviert

Nun aber ist es so weit, und die neuen Bahnen sollen ab Sommer nach und nach geliefert werden. Zu Verzögerungen sei es gleich zu Beginn des Projekts gekommen, eben weil das ursprüngliche Konzept nach der Kritik und einem laut RNV „sehr konstruktiven Dialogverfahren“ angepasst wurde. „Angesichts der geplanten Lebensdauer der Fahrzeuge von über 35 Jahren ist dies aus unserer Sicht aber sinnvoll investierte Zeit“, sagt der Unternehmenssprecher. In den vergangenen Monaten habe es dann ergänzend kleinere Verzögerungen wegen Materialengpässen gegeben. Dazu zählten etwa längere Lieferzeiten komplizierter Gussteile für die Wagenkästen.

Die Corona-Pandemie hingegen habe bislang nicht zu größeren Verzögerungen geführt, etwa durch längere Werksschließungen. „Für die Fahrzeuge ist in Finnland außerdem ein Stahlkontingent reserviert“, beschreibt die RNV ihre Vorkehrungen. Allerdings könnten globale Krisen, die einzelne Produktionsstandorte oder Zulieferer schwächen, doch noch Verzögerungen mit sich bringen. Die Bauteile kämen aus vielen Teilen der Welt von der Schweiz über Deutschland, Finnland und Osteuropa bis nach China. Der Zusammenbau finde dann in Tschechien statt.

Bislang seien 80 Züge bestellt worden, es gebe aber die Option, weitere nachzuordern. Über diese Möglichkeit sei aber noch nicht endgültig entschieden, heißt es von der RNV. Die Fahrzeuge sind unterschiedlich lang: Es gibt welche mit 30 Metern Länge, andere mit 40 und 60 Metern. Zu den Neuerungen gehört auch, dass die Bahnen mit Wlan-Hotspots ausgestattet werden sollen und eine neue Türbeleuchtung erhalten, die das Ein- und Aussteigen sicherer machen soll. Zudem gibt es eine Fahrgastinformation in Echtzeit. Außerdem gibt es laut RNV einige neue Elemente zur Barrierefreiheit, etwa einen Fußboden mit „taktiler Leitfunktion“. Auch das Design der Straßenbahnen ist ein grundlegend neues – so soll zum Beispiel auf bisher übliche Außenwerbung verzichtet werden.

Neue Bahnen für mehr Gäste

Derzeit sind auf den Strecken im RNV-Netz 190 Bahnen unterwegs, die vorwiegend zwischen den 70er- und 90er-Jahren hergestellt wurden. Von ihnen soll rund die Hälfte ersetzt werden. „Die älteste im Liniendienst eingesetzte Straßenbahn ist aus dem Jahr 1963“, heißt es. Sie wurde eben wegen des Mehrbedarfs durch die Hochstraßensperrung wieder in Dienst genommen. Sobald die Rhein-Neckar-Tram in Betrieb geht, sollen zuerst ältere Fahrzeuge ausgetauscht werden, die nicht barrierefrei sind, so die RNV.

Insgesamt kann die RNV durch die Rhein-Neckar-Tram künftig mehr Fahrgäste befördern, denn durch die längeren Züge steigt die Kapazität. „Die Rhein-Neckar-Tram ist ein wichtiger Baustein unserer Strategie, um Kunden durch ein attraktiveres Angebot für den ÖPNV (zurück) zu gewinnen“, heißt es von der RNV mit Blick auf die Fahrgastzahlen, die während der Corona-Pandemie deutlich gesunken sind. Im Jahr 2020 hatte das Verkehrsunternehmen dadurch ein Defizit von 30 Millionen Euro eingefahren. Zudem hatten zehn Prozent der Kunden seit Beginn der Pandemie ihr Abonnement gekündigt, wie RNV-Geschäftsführer Christian Volz im August vergangenen Jahres sagte. Gleichzeitig schaute er optimistisch in die Zukunft. Dazu bieten die neuen Straßenbahnen ja auch durchaus Anlass.