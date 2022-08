Europas größte Messe für den veganen Lebensstil, die VeggieWorld, wird zukünftig auch in Karlsruhe stattfinden. Im Februar dreht sich in der Gartenhalle alles um vegane Lebensmittel, Kosmetik und Bekleidung.

Was für die einen ein guter und gesunder Lebensstil ist, ist für die Industrie längst ein lukrativer Markt: Kaum ein Segment wächst stärker als alles rund um Vegetarismus und Veganismus. Die Messe VeggieWorld spiegelt das wieder und wächst: Mit Karlsruhe wird die Verbrauchermesse an insgesamt sechs Standorten in Deutschland ausgerichtet. Eine jährliche Wiederholung ist geplant.

Am 25. bis 26. Februar 2023 ist die VeggieWorld in der Gartenhalle und bietet laut Ausrichter unter anderen Lebensmittel, Bekleidung, Accessoires, Kosmetik und veganen Dienstleistungen. Unternehmen mit Produkten, die im Zusammenhang mit einer veganen Lebensweise stehen, stellen ihr Angebot vor. Es gehe darum, wie vegane Ernährung alltagstauglich sein kann oder für Neulinge, wie sich eine vegane Lebensweise konkret gestalten lässt. Das begleitende Bühnenprogramm umfasst Fachvorträge sowie Live-Cooking. Auch „Stars der veganen Szene“ sind angekündigt. „Wir freuen uns sehr darauf, die VeggieWorld im innovativen Klima Karlsruhes begrüßen zu können. Kluge Entwicklungen sind am Standort Karlsruhe immer willkommen und zählen zum Markenkern der Stadt“, so KMK-Geschäftsführerin Britta Wirtz.

Neues Messeformat ist schnell gewachsen

Man hoffe, Interessierte aus Karlsruhe und der gesamten TechnologieRegion - also auch aus der Pfalz - auf der nachhaltigen Veranstaltung begrüßen zu können. Laut Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH und Messechefin der Messe Dortmund, ist die VeggieWorld ein recht neues Format, das im November 2020 ins Leben gerufen wurde.

Info

VeggieWorld in der Gartenhalle Karlsruhe am 25. und 26. Februar 2023. Der Ticketverkauf ist noch nicht gestartet, der Eintritt liegt beispielsweise bei der VeggieWorld in Hamburg und Frankfurt bei 15 Euro für ein Tagesticket. www.veggieworld.de