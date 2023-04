Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Neubau der ViDia-Kliniken ist fertig. In direkter Nachbarschaft zum „neuen Vinzenz“ in der Steinhäuserstraße entstand in acht Jahren ein Klinikgebäude mit knapp 27.000 Quadratmetern Nutzfläche und speziellen Fachbereichen. Jeder Zehnte der jährlich 200.000 Patienten und 20 Prozent der Mitarbeiter kommen aus der Südpfalz.

13 OP-Säle, eine Intensivstation sowie 192 behindertenfreundlichen Ein- und Zweibettzimmer beherbergt der Neubau. Investiert wurden rund 200 Millionen Euro, von denen das Land