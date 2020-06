Das Naturschutzzentrum (Nazka) öffnet ab Sonntag, 28. Juni, nun auch wieder an Sonn- und Feiertagen. Maximal acht Personen dürfen sich gleichzeitig in der Ausstellung aufhalten. Abstandhalten und der Gebrauch von Mundschutz und Desinfektionsmitteln sind dabei erforderlich.

Von Dienstag bis Freitag, 12 bis 17 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen, 11 bis 17 Uhr, können nun wieder die Dauerausstellung und die aktuelle Sonderausstellung „Fieberklee und Turteltaube: Arten 2020 am Oberrhein“, bei freiem Eintritt, besichtigt werden. Geocache, Wald-Rallye und Walderlebnispfad sind in eingeschränktem Umfang nutzbar und können gebucht werden.

Während der Öffnungs- aber auch während der Schließzeiten, können die Besucher zudem auf Entdeckungstour im Rheinwald gehen. Die Begleitbroschüre „Naturführer Auenwald“, ist in einem Flyerspender am Tor des Naturschutzzentrums kostenlos erhältlich.

Info

Erste Führungen und Veranstaltungen finden in eingeschränktem Umfang und unter besonderen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen statt. Weitere Informationen dazu im Veranstaltungskalender auf der Homepage, www.nazka.de, oder Telefon 0721 950 47-0, Montag 9 bis 15 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 17 Uhr.